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Áudio de Flávio a Vorcaro anima rivais e reaquece disputa na direita

O pré-candidato do Partido Missão foi o único, por enquanto, a se manifestar publicamente

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/05/2026 17:28

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Áudio de Flávio a Vorcaro anima rivais e reaquece disputa na direita
Áudio de Flávio a Vorcaro anima rivais e reaquece disputa na direita crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos não esconderam de interlocutores o entusiasmo com a reportagem divulgada pelo Intercept Brasil que, com áudios, documentos e mensagens, mostra que Flávio Bolsonaro cobrou de Daniel Vorcaro, no segundo semestre de 2025, dinheiro para um filme sobre Jair Bolsonaro.

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Em mensagens trocadas entre aliados dos três grupos políticos, chegou-se a afirmar que “Flávio acabou”.

Renan Santos, pré-candidato ao Planalto pelo Partido Missão, disse à coluna:

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“Eu já havia dito que a casa do Flávio ia cair tão logo ficasse impossível de o Tarcísio de Freitas ser candidato. A gente só não sabia a extensão. Um cara que já estava envolvido no esquema de rachadinhas estaria em outros esquemas.”

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