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Sobrinho de Dilma quer que Flávio seja investigado por relação com Vorcaro

Vereador pede também que a PGR investigue possível lavagem de dinheiro relacionada à origem dos recursos utilizados no filme sobre Bolsonaro ico.

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Repórter
13/05/2026 18:46

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Pedro Rousseff e Flávio Bolsonaro
Pedro Rousseff e Flávio Bolsonaro crédito: Túlio Santos/EM/D.A. Press e Daniel RAMALHO / AFP

O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) protocolou nesta quarta-feira (13) uma representação junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a investigação do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), pré-candidato à Presidência da República, pela possível prática do crime de corrupção passiva.

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O pedido é baseado em reportagem publicada pelo portal "Intercept Brasil" que revelou a troca de mensagens entre Flávio e Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, além de comprovantes bancários e documentos societários que indicariam que o senador teria negociado e recebido recursos do banqueiro para financiar o filme “Dark horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nas conversas, Flávio pede a Vorcaro R$ 134 milhões para finalizar filme sobre a vida de seu pai, Jair Bolsonaro.

Na petição, o vereador sustenta que há indícios suficientes para abertura de procedimento investigatório criminal pela possível prática do crime de corrupção passiva. O vereador pede também que a PGR investigue possível lavagem de dinheiro relacionada à origem dos recursos utilizados no projeto cinematográfico.

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“A gravidade dos fatos revelados exige investigação rigorosa. Estamos falando de possíveis relações financeiras obscuras envolvendo um senador da República, pré-candidato à Presidência, e recursos que podem ter origem em esquema fraudulento bilionário”, afirmou Pedro Rousseff, que é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff. 

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