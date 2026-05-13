Zema sobre Flávio Bolsonaro e Vorcaro: ‘Tapa na cara do brasileiro’

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também mira o Planalto, após o vazamento de conversas do parlamentar com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

No diálogo, vazado pelo site Intercept Brasil, Flávio cobra R$ 134 milhões de Vorcaro para a produção do filme “Dark horse”, sobre a vida de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem”, disse Zema, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (13/5).

O ex-governador pode ser beneficiado pelo vazamento e se colocar como opção da direita caso a notícia desidrate a pré-candidatura de Flávio.

No vídeo, ele não mencionou a possibilidade de crescer diante do vazamento, mas afirmou que “é preciso ter credibilidade para mudar o Brasil”: “Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa”.

Conversa de Flávio e Vorcaro

O áudio em que há a cobrança dos R$ 134 milhões é de setembro de 2025.

Já o diálogo vazado que revela Flávio Bolsonaro chamando o banqueiro de “irmão” e dizendo que sempre estará com ele é de um dia antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal, em novembro do ano passado.

Leia a íntegra da transcrição abaixo:

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“Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras renomadíssimos, lá no cinema americano mundial. Ia ser muito ruim todo o efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme. Pode ter o efeito elevado a menos um aí cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, porque a gente precisa saber o que faz cara da vida, porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí irmão, desculpa o áudio não aguentar, um abração, fica com Deus cara."

