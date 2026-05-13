'Dark horse': entenda a polêmica entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será retratado no filme "Dark horse", dirigido por Cyrus Nowrasteh. O longa abordará os bastidores da campanha presidencial de 2018, incluindo o ataque a faca sofrido pelo então candidato em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

A produção ganhou mais destaque após uma reportagem do Intercept Brasil revelar que o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria destinado R$ 61 milhões para financiar o projeto.

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Jim Caviezel, conhecido pelo papel de Jesus Cristo em "A paixão de Cristo", interpretará Bolsonaro. O ator se tornou notório nos últimos anos por declarações antivacina e apoio a teorias conspiratórias.

O roteiro é assinado pelo deputado federal Mario Frias (PL), ex-secretário de Cultura. Segundo ele, o filme busca apresentar “a verdade” sobre os eventos de 2018 para o público simpático ao ex-presidente.

O elenco conta ainda com Marcus Ornellas como Flávio Bolsonaro; Sérgio Barreto no papel de Carlos; e Eddie Finlay interpretando Eduardo. O lançamento de "Dark horse" está previsto para 11 de setembro nos cinemas brasileiros.

Vorcaro

De acordo com o Intercept Brasil, o senador Flávio Bolsonaro (PL) solicitou os recursos para a produção a Vorcaro. A reportagem aponta que R$ 61 milhões foram pagos em operações financeiras entre fevereiro e maio de 2025.

Parte do valor teria sido transferida pela Entre Investimentos e Participações para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro, conforme a publicação.

Áudios divulgados pelo site mostram Flávio e Vorcaro discutindo a produção e atrasos nos pagamentos. Em uma das conversas, o senador menciona o risco de “dar calote” em profissionais como Jim Caviezel e o diretor Cyrus Nowrasteh.

Denúncias nos bastidores

Trabalhadores brasileiros que participaram das gravações em São Paulo, entre outubro e novembro de 2025, fizeram denúncias sobre as condições de trabalho. Figurantes e técnicos relataram agressões, problemas estruturais e condições inadequadas.

Um ator afirmou ter sido agredido pela segurança durante uma diária no Memorial da América Latina. Ele relatou que a produção proibiu celulares no set, mas não ofereceu um local para guardá-los. Ao entrar com o aparelho, disse ter sido arrastado e empurrado para fora do local.

Segundo a Revista Fórum, o mesmo ator relatou atrasos em pagamentos e problemas com a alimentação. De acordo com ele, figurantes receberam comida estragada e alguns trabalhadores chegaram a fazer necessidades fisiológicas na própria roupa por serem impedidos de deixar o set.

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões de São Paulo (Sated-SP) recebeu as queixas e abriu um dossiê para apurar o caso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.