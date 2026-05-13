Redes reagem a áudio vazado de Flávio Bolsonaro e Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociou um repasse de US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 134 milhões, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O objetivo era financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A informação foi divulgada pelo Intercept Brasil, que afirma ter tido acesso a áudios, mensagens, documentos e comprovantes bancários relacionados à negociação. Os recursos seriam destinados à produção do longa "Dark horse", cinebiografia sobre a trajetória política do pai do parlamentar.

Confira os áudios:

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Reação das redes

As redes se dividiram com relação ao assunto. Confira algumas publicações:

Tô bem preocupado, galera.



Hoje, por volta das 16h, vazou áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro pro Daniel Vorcaro (Banco Master) pra bancar o filme biográfico do pai.



O mercado reagiu na hora: no Polymarket ele despencou de 43% pra 29,7% em minutos. Lula subiu pra 44% e… pic.twitter.com/GG6SkkC8qa — Diego Muguet (@diegomuguetrj) May 13, 2026

Eu realmente espero que esse áudio seja falso. SE for verdade, acabou. — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) May 13, 2026

ESSE ÁUDIO DO FLÁVIO BOLSONARO PEDINDO DINHEIRO AO VORCARO É UM ESCÂNDALO SEM PRECEDENTES



EM PLENO 13 DE MAIO, DIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA!!!!



ERA CASO DELE ABANDONAR A CANDIDATURA HOJE



MAS SÃO TODOS CARAS DE PAU PRA ISSO — jairme (@jairmearrependi) May 13, 2026

134 milhões no filme do bolsonaro kkkkkk



dava pra fazer 20 Ainda Estou Aqui, 25 Agente Secreto, 100 Oestes Outra Vez, 20 O Filho de Mil Homens, 100 filmes de terror do Rodrigo Aragão, remasterizações de filmes antigos com áudio estourado em uma imagem de 240p recuperada do lixo https://t.co/5n8PZDph2I — Guilherme Lima ????‍?????????????????????????? (@oguiizao) May 13, 2026

Em audio obtido pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro cobra Daniel Vorcaro por pagamentos da equipe de um filme que conta a história de Jair Bolsonaro.



Diálogos também obtidos pelo Intercept mostram o filho do ex-presidente chamando Vorcaro de “irmão” ???????? https://t.co/us8TVYFJpC — Sam Pancher (@SamPancher) May 13, 2026

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata