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CASO MASTER

Redes reagem a áudio vazado de Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Senador teme 'dar calote' no ator americano Jim Caviezel e pede a ex-banqueiro repasse de US$ 24 milhões para a produção cinematográfica

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
13/05/2026 17:09 - atualizado em 13/05/2026 17:46

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Áudio vazado mostra Flávio Bolsonaro cobrando 134 milhões para filme do pai
Flávio Bolsonaro negociou repasse de US$ 24 milhões com ex-banqueiro para financiar cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro crédito: Agência Brasil / Wilson Dias

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociou um repasse de US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 134 milhões, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O objetivo era financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A informação foi divulgada pelo Intercept Brasil, que afirma ter tido acesso a áudios, mensagens, documentos e comprovantes bancários relacionados à negociação. Os recursos seriam destinados à produção do longa "Dark horse", cinebiografia sobre a trajetória política do pai do parlamentar.

Confira os áudios:

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Reação das redes 

As redes se dividiram com relação ao assunto. Confira algumas publicações:

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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