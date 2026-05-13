Redes reagem a áudio vazado de Flávio Bolsonaro e Vorcaro
Senador teme 'dar calote' no ator americano Jim Caviezel e pede a ex-banqueiro repasse de US$ 24 milhões para a produção cinematográfica
compartilheSIGA
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociou um repasse de US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 134 milhões, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O objetivo era financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A informação foi divulgada pelo Intercept Brasil, que afirma ter tido acesso a áudios, mensagens, documentos e comprovantes bancários relacionados à negociação. Os recursos seriam destinados à produção do longa "Dark horse", cinebiografia sobre a trajetória política do pai do parlamentar.
Confira os áudios:
Leia Mais
-
- Em áudio, Flávio Bolsonaro cobra R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro
Reação das redes
As redes se dividiram com relação ao assunto. Confira algumas publicações:
Tô bem preocupado, galera.— Diego Muguet (@diegomuguetrj) May 13, 2026
Hoje, por volta das 16h, vazou áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro pro Daniel Vorcaro (Banco Master) pra bancar o filme biográfico do pai.
O mercado reagiu na hora: no Polymarket ele despencou de 43% pra 29,7% em minutos. Lula subiu pra 44% e… pic.twitter.com/GG6SkkC8qa
Eu realmente espero que esse áudio seja falso. SE for verdade, acabou.— Rodrigo Constantino (@Rconstantino) May 13, 2026
ESSE ÁUDIO DO FLÁVIO BOLSONARO PEDINDO DINHEIRO AO VORCARO É UM ESCÂNDALO SEM PRECEDENTES— jairme (@jairmearrependi) May 13, 2026
EM PLENO 13 DE MAIO, DIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA!!!!
ERA CASO DELE ABANDONAR A CANDIDATURA HOJE
MAS SÃO TODOS CARAS DE PAU PRA ISSO
134 milhões no filme do bolsonaro kkkkkk— Guilherme Lima ?????????????????????????????? (@oguiizao) May 13, 2026
dava pra fazer 20 Ainda Estou Aqui, 25 Agente Secreto, 100 Oestes Outra Vez, 20 O Filho de Mil Homens, 100 filmes de terror do Rodrigo Aragão, remasterizações de filmes antigos com áudio estourado em uma imagem de 240p recuperada do lixo https://t.co/5n8PZDph2I
Em audio obtido pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro cobra Daniel Vorcaro por pagamentos da equipe de um filme que conta a história de Jair Bolsonaro.— Sam Pancher (@SamPancher) May 13, 2026
Diálogos também obtidos pelo Intercept mostram o filho do ex-presidente chamando Vorcaro de “irmão” ???????? https://t.co/us8TVYFJpC
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata