Danilo Gentili sobre Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro: ‘Estão derretendo’

Em meio à crise na família Bolsonaro pelas acusações de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o comediante Danilo Gentili, ex-aliado do clã, criticou os irmãos Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro.

Em post no X (antigo Twitter), Gentili marcou os três e escreveu: “Vocês e toda a família de vocês estão derretendo. E isso é muito bonito de ver”.

O humorista apoiou publicamente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018, mas rompeu com ele durante o mandato de presidente e, desde então, virou forte crítico da família.

“E o melhor: estão se derretendo por quem vocês são e pelas coisas que fazem, não por perseguição da mídia. Vocês são perseguidores e vagabundos. Que legal ver que eu continuo aqui prosperando enquanto vocês vão se fu*****. Lixos”, completou Gentili.

Crise na família Bolsonaro

Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve conversas com Vorcaro expostas pelo site Intercept Brasil. O parlamentar negociou com o banqueiro o investimento de R$ 134 milhões em um filme sobre a história de seu pai.

Eduardo Bolsonaro foi produtor executivo do longa-metragem intitulado “Dark Horse”. Seu advogado de imigração, Paulo Calixto, coordenou um fundo nos Estados Unidos que administrou ao menos parte do dinheiro enviado por Vorcaro para a produção.

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A teia de relações leva suspeitas à família e estremece a pré-candidatura de Flávio, que crescia nas pesquisas de intenção de voto e se consolidava como forte adversário ao presidente Lula (PT) na tentativa de reeleição.

