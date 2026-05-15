Pré-candidatos ao governo de MG, Cleitinho e Gabriel Azevedo trocam afagos

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB), pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, trocaram afagos pelas redes sociais nesta sexta-feira (15/5).

Gabriel publicou vídeo criticando o estado precário das rodovias mineiras e propondo uma estratégia que colocaria em prática como governador para recuperá-las. Cleitinho, que cresceu nas redes sociais mostrando buracos em estradas no interior, apoiou a postagem.

“É, meu irmão, conte comigo. Nossas estradas literalmente são as piores do Brasil”, comentou, no post do adversário.

Azevedo retribuiu respondendo a um post do perfil de Cleitinho: “Obrigado pelo seu comentário no meu perfil de Instagram hoje, amigo. Siga firme sem se desmotivar. Na democracia, as pessoas precisam de opções para escolher e não de quem se acha dono do processo eleitoral desejando ganhar sem concorrer. Agradeço sua cortesia de sempre comigo e sua capacidade de dialogar permanentemente. Um forte abraço”.

A alfinetada sobre “quem se acha dono do processo eleitoral desejando ganhar sem concorrer” pode ter sido ao governador Mateus Simões (PSD), pré-candidato à reeleição, que tem buscado se colocar como único nome da direita no pleito.

Além de Simões, Cleitinho e Azevedo, são pré-candidatos ao governo de Minas Alexandre Kalil (PDT); Ben Mendes (Missão); Maria da Consolação (Psol); Rafael Duda (PSTU); Túlio Lopes (PCB); e Indira Xavier (UP).

Outros nomes ainda não se colocaram no pleito, mas podem entrar na disputa: o senador Rodrigo Pacheco (PSB), nome preferido do presidente Lula (PT) para o governo mineiro; e o ex-presidente da Fiemg Flávio Roscoe (PL), que pode ser a opção de candidatura própria do PL no estado.

Gabriel Azevedo critica estradas mineiras

O ex-presidente da Câmara de BH defendeu maior frequência na manutenção do asfalto em rodovias do estado, evitando desgastes mais graves e consequentemente barateando o custo da própria manutenção.

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Então, propôs três mudanças objetivas: que o estado não contrate sempre as obras públicas mais baratas, mas considere técnica; a criação de um Fundo Mineiro de Infraestrutura; e um planejamento para o estado até 2050, considerando mudanças da reforma tributária.

