Deputado pede que origem de verba do filme sobre Bolsonaro seja investigada

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou nesta sexta-feira (15/5) um pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar as origens dos recursos do financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na representação, o parlamentar levanta suspeitas sobre a origem dos recursos utilizados na produção e aponta possível uso irregular de verbas públicas e privadas.

De acordo com o deputado, há indícios de que a produção cinematográfica teria sido financiada com recursos provenientes de esquemas envolvendo o Banco Master, fundos financeiros, além de possível participação de dinheiro público, como verbas da Prefeitura Municipal de São Paulo e emendas parlamentares. Ele sustenta que, se confirmadas, as irregularidades podem configurar crime e irregularidades eleitorais.





Como parte da fundamentação do pedido, Correia cita conversas e o áudio vazado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, no qual ele pede R$ 124 milhões para o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, para terminar as gravações do filme.

O deputado afirma que o conteúdo sugere a busca por financiamento junto a agentes privados em um contexto que, segundo ele, demandaria maior transparência e apuração pelos órgãos competentes.

Correia também argumenta que o filme teria caráter de propaganda eleitoral antecipada, por promover a imagem do ex-presidente em período não permitido pela legislação. Segundo ele, a lei eleitoral proíbe esse tipo de divulgação fora do calendário oficial, especialmente quando há indícios de uso de recursos públicos ou financiamento irregular.

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O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta sexta-feira que seja apurado o uso de emendas parlamentares para a produção do filme biográfico sobre Bolsonaro, batizado de ”Dark Horse”.