Quem é Jim Caviezel, ator que interpreta Jair Bolsonaro no filme ‘Dark Horse’

De acordo com informações publicadas pelo site “The Intercept Brasil”, Vorcaro teria destinado cerca de R$ 61 milhões para financiar a obra inspirada na trajetória política de Bolsonaro. O banqueiro está preso em meio a investigações relacionadas ao que é apontado como o maior golpe financeiro da história do país. Já a produtora GoUp Entertainment negou ter recebido qualquer quantia do empresário. Além dos custos gerais da produção, os recursos também seriam utilizados para bancar os cachês de C Foto: Divulgação