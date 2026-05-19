AtlasIntel: Flávio cai após elo com Vorcaro, e Lula amplia vantagem

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A divulgação do áudio em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobra R$ 134 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) provocou queda nas intenções de voto do parlamentar e ampliou a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19/5).

No principal cenário de primeiro turno testado pelo instituto, Lula aparece com 47% das intenções de voto, mantendo estabilidade em relação ao levantamento anterior. Já Flávio Bolsonaro caiu 5,4 pontos percentuais, passando a 34,3% e retornando ao patamar registrado em janeiro.

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão), com 6,9%, Romeu Zema (Novo), com 5,2%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,7%. Augusto Cury (Avante) aparece com 0,4% das intenções de voto, seguido por Aldo Rebelo (DC), com 0,2%. Brancos e nulos somam 1,4%, enquanto os indecisos representam 1,9% do eleitorado.

Segundo turno

O impacto do episódio também apareceu nos cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa direta, Lula subiu 1,4 ponto percentual e alcançou quase 49% das intenções de voto, enquanto Flávio recuou seis pontos, de 47,8% para 41,8%. A distância entre os dois passou para sete pontos percentuais. O percentual de indecisos, votos brancos e nulos também cresceu 4,6 pontos após a divulgação do caso.

Nos demais cenários de eventual segundo turno, o presidente Lula aparece à frente de todos os adversários testados pela pesquisa. Contra Zema, Lula soma 47,8% das intenções de voto, ante 37,6% do governador mineiro. Em uma disputa com Ronaldo Caiado, o petista registra 47,5%, enquanto Caiado alcança 38,5%. Já no cenário contra Renan Santos, Lula tem 47,8%, contra 28,4% do adversário.

???????????? PESQUISA ATLAS/BLOOMBERG



1?? Eleição presidencial 2026 | 1º turno



Flávio cai 5pp após áudio com Daniel Vorcaro e retorna ao patamar de janeiro. Lula fica estável.



???? Lula: 47% (+0,4)

???? Flávio Bolsonaro: 34,3% (-5,4)

???? Renan: 6,9%

???? Zema: 5,2%

???? Caiado: 2,7% pic.twitter.com/iCCC6wACyu — AtlasIntel BR (@atlaspolitico) May 19, 2026

Outros cenários

Em cenários alternativos para o campo bolsonarista, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece com 23,4% das intenções de voto em uma disputa de primeiro turno contra 47% de Lula. Já em uma simulação sem o senador e outro nome da família Bolsonaro, Zema sobe para 17% e Caiado alcança quase 14%.

Confira os cenários de primeiro turno:

Cenário 1

Lula: 47%

Flávio Bolsonaro: 34,3%

Renan Santos: 6,9%

Romeu Zema: 5,2%

Ronaldo Caiado: 2,7%

Augusto Cury: 0,4%

Aldo Rebelo: 0,2%

Brancos/nulos: 1,4%

Indecisos: 1,9%

Cenário 2 (sem Flávio Bolsonaro)

Lula: 46,7%

Romeu Zema: 17%

Ronaldo Caiado: 13,8%

Renan Santos: 8%

Aldo Rebelo: 1,8%

Augusto Cury: 1,2%

Brancos/nulos: 6,8%

Indecisos: 4,6%

Cenário 3 (com Michelle Bolsonaro)

Lula: 47%

Michelle Bolsonaro: 23,4%

Romeu Zema: 10%

Renan Santos: 7,8%

Ronaldo Caiado: 6%

Aldo Rebelo: 0,7%%

Augusto Cury: 0,5%

Brancos/nulos: 2,3%

Indecisos: 2,3%

Sem Lula

A pesquisa ainda indica fragilidade do senador em cenários sem Lula na disputa. Segundo o levantamento, tanto o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ultrapassam Flávio em simulações de segundo turno. Haddad teria vantagem de 3,7 pontos, enquanto Alckmin abriria 4,1 pontos sobre o senador.

Cenários de 2º turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 48,8%

Flávio Bolsonaro: 41,8%

Lula x Zema

Lula: 47,8%

Romeu Zema: 37,6%

Lula x Caiado:

Lula: 47,5%

Ronaldo Caiado: 38,5%

Lula x Renan Santos:

Lula: 47,8%

Renan Santos: 28,4%

Haddad x Flávio

Fernando Haddad: 46,7%

Flávio Bolsonaro: 43%

Alckmin x Flávio

Geraldo Alckmin: 46,4%

Flávio Bolsonaro: 42,3%



O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 18 de maio, com 5.032 entrevistados em todo o país. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06939/2026.

Áudio de Flávio com Vorcaro

O caso envolvendo Flávio ganhou repercussão após o portal The Intercept Brasil divulgar um áudio em que o senador cobra recursos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, a conversa ocorreu um dia antes da prisão do empresário pela Polícia Federal, no âmbito de investigação sobre suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e lobby.

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Inicialmente, Flávio negou a existência da gravação. Depois, confirmou ter recebido recursos de Vorcaro para o projeto audiovisual, mas afirmou que não houve contrapartida ou vantagem indevida. O senador sustentou que buscava “patrocínio privado para um filme privado” e defendeu a instalação de uma CPI para investigar o Banco Master.

