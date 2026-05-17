Genial/Quaest: maioria da população é contra redução de pena de Bolsonaro

FOLHAPRESS - A maioria da população é contra a redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, mostra pesquisa Genial/Quaest. Responderam desta forma 52% dos entrevistados, ante 39% que se dizem a favor e 9% que não souberam ou não responderam.

Trata-se de cenário bem diferente daquele mensurado em dezembro, quando a pesquisa indicava empate entre os que se diziam contra e a favor: 46% a 46%. De acordo com a pesquisa, a esquerda não lulista é a que mais rejeita a medida (77%), seguida pela esquerda lulista (72%). Os bolsonaristas são os que mais apoiam a redução (73%), seguidos pelos entrevistados identificados com a direita não bolsonarista (67%).

A maioria dos independentes (58%) é contra, e 31% são a favor. O veto do presidente Lula (PT) ao projeto de Lei da Dosimetria foi derrubado pelo Congresso no fim de abril, com os votos de 318 deputados e 49 senadores. Dessa forma, a proposta original foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e se tornou lei.

Eram necessários ao menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente.

Para 54% dos entrevistados pela Genial/Quaest, o projeto foi aprovado para beneficiar Bolsonaro. Outros 34% disseram que o PL teve o objetivo de beneficiar todas as pessoas envolvidas, e 12% não souberam ou não responderam. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram feitas 2.004 entrevistas em todo o país entre 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.