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Genial/Quaest: maioria da população é contra redução de pena de Bolsonaro

Trata-se de cenário bem diferente daquele mensurado em dezembro, quando a pesquisa indicava empate entre os que se diziam contra e a favor

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GZ
GUSTAVO ZEITEL
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GUSTAVO ZEITEL
Repórter
17/05/2026 22:07 - atualizado em 17/05/2026 22:08

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Esse critério serviu de base para condenações relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e também para o julgamento da tentativa de golpe que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados. Na prática, a alteração pode reduzir o tempo total das penas, inclusive para pessoas que já cumprem condenação.
Pesquisa: 52% dos entrevistados é contra redução de pena de Bolsonaro e envolvidos no 8 de janeiro crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

FOLHAPRESS - A maioria da população é contra a redução de penas dos envolvidos no 8 de janeiro, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, mostra pesquisa Genial/Quaest. Responderam desta forma 52% dos entrevistados, ante 39% que se dizem a favor e 9% que não souberam ou não responderam.

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Trata-se de cenário bem diferente daquele mensurado em dezembro, quando a pesquisa indicava empate entre os que se diziam contra e a favor: 46% a 46%. De acordo com a pesquisa, a esquerda não lulista é a que mais rejeita a medida (77%), seguida pela esquerda lulista (72%). Os bolsonaristas são os que mais apoiam a redução (73%), seguidos pelos entrevistados identificados com a direita não bolsonarista (67%).

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A maioria dos independentes (58%) é contra, e 31% são a favor. O veto do presidente Lula (PT) ao projeto de Lei da Dosimetria foi derrubado pelo Congresso no fim de abril, com os votos de 318 deputados e 49 senadores. Dessa forma, a proposta original foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e se tornou lei.

Eram necessários ao menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente.

Para 54% dos entrevistados pela Genial/Quaest, o projeto foi aprovado para beneficiar Bolsonaro. Outros 34% disseram que o PL teve o objetivo de beneficiar todas as pessoas envolvidas, e 12% não souberam ou não responderam. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.

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Foram feitas 2.004 entrevistas em todo o país entre 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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