ROMPEU O SILÊNCIO

Provocado por deputado do PT, Cleitinho comenta sobre caso Flávio e Master

Cristiano Silveira cobra posição de senador sobre relações entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro e senador responde

17/05/2026 16:05 - atualizado em 17/05/2026 16:47

Deputado Cristiano Silveira (PT) e senador Cleitinho (Republicanos) crédito: Luis Santana e Daniel Protzner/ ALMG

Provocado pelo deputado estadual Cristiano Silveira (PT), o senador Cleitinho (Republicanos) se manifestou nas redes sociais sobre as denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro. Silveira publicou um vídeo onde simula procurar o senador debaixo da cama, no armário e até em uma garrafa de gênio, ironizando o silêncio de Cleitinho sobre o caso.  

“Sobre o Flávio já assinei a CPMI do Banco Master e se tiver algo errado terá que pagar. Agora peça aos seus amigos do PT para assinar também. Vamos investigar todos e quem estiver errado que pague”, respondeu o senador, no próprio vídeo de Silveira. Cleitinho também afirmou na resposta ao deputado que Silveira pode  ficar à vontade em questioná-lo e que ano que vem pretende contar com o seu apoio na Assembleia Legislativa, em uma referência a sua pré-candidatura ao governo de Minas. 

Cleitinho vem sendo cobrado pelos internautas e também pelos adversários a se manifestar sobre o caso, já que desde a revelação de que Flávio pediu recursos para o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador, conhecido por postar com frequência vídeos em suas redes sociais sobre assuntos que estão na ordem do dia, tem evitado se pronunciar publicamente sobre as denúncias.  A reportagem questionou o senador, via assessoria de imprensa, mas não obteve resposta.  

Áudio e conversas vazadas mostram Flávio negociando recursos com Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

