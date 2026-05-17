Provocado por deputado do PT, Cleitinho comenta sobre caso Flávio e Master
Cristiano Silveira cobra posição de senador sobre relações entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro e senador responde
Provocado pelo deputado estadual Cristiano Silveira (PT), o senador Cleitinho (Republicanos) se manifestou nas redes sociais sobre as denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro. Silveira publicou um vídeo onde simula procurar o senador debaixo da cama, no armário e até em uma garrafa de gênio, ironizando o silêncio de Cleitinho sobre o caso.
“Sobre o Flávio já assinei a CPMI do Banco Master e se tiver algo errado terá que pagar. Agora peça aos seus amigos do PT para assinar também. Vamos investigar todos e quem estiver errado que pague”, respondeu o senador, no próprio vídeo de Silveira. Cleitinho também afirmou na resposta ao deputado que Silveira pode ficar à vontade em questioná-lo e que ano que vem pretende contar com o seu apoio na Assembleia Legislativa, em uma referência a sua pré-candidatura ao governo de Minas.
Cleitinho vem sendo cobrado pelos internautas e também pelos adversários a se manifestar sobre o caso, já que desde a revelação de que Flávio pediu recursos para o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador, conhecido por postar com frequência vídeos em suas redes sociais sobre assuntos que estão na ordem do dia, tem evitado se pronunciar publicamente sobre as denúncias. A reportagem questionou o senador, via assessoria de imprensa, mas não obteve resposta.
Áudio e conversas vazadas mostram Flávio negociando recursos com Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).