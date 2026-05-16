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ELEIÇÕES 2026

Simões chama Lula de ‘envelhecido’ e critica Flávio Bolsonaro

Governador mineiro comparou cenário nacional a Minas em 2018 e defendeu Romeu Zema como alternativa para a presidência

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Alessandra Mello
Vinícius Prates
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
16/05/2026 14:30 - atualizado em 16/05/2026 14:40

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Governador Mateus Simoes
Governador comparou cenário nacional a Minas em 2018 e defendeu Romeu Zema como alternativa para a presidência crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), criticou neste sábado (16/5) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidatos à presidência da República, durante encontro regional em Belo Horizonte.

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Ao defender a pré-candidatura presidencial do ex-governador Romeu Zema (Novo), Simões afirmou que Lula está "envelhecido, enfraquecido, cercado por corrupção por todos os lados" e "incapaz de tirar o Brasil do buraco".

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No discurso, Simões também fez referência indireta a Flávio Bolsonaro, embora sem citá-lo diretamente, ao afirmar que há um candidato que "já está cansando as pessoas pelo passado, pelos problemas", citando ainda as dificuldades enfrentadas pela família Bolsonaro nos últimos dias.

"Estamos vendo como é que foi difícil essa semana para a família Bolsonaro, com todo o respeito que eu tenho ao [ex-]presidente”, disse.

Na ocasião, Simões se referia à divulgação de áudios envolvendo o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Na quarta-feira (13/5), o portal Intercept Brasil revelou conversas em que Flávio cobra R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro para a produção do filme sobre Jair Bolsonaro. Na gravação, o senador chama o empresário de "irmão" e afirma que estará "sempre" ao lado dele.

De acordo com a reportagem, parte dos recursos teria sido transferida para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O portal afirma ainda que ao menos R$ 61 milhões já teriam sido pagos para a produção.

Zema

O governador mineiro participa do evento ao lado de Zema, que deixou o comando do estado em março para disputar a presidência da República. Simões assumiu o governo após a renúncia do aliado e deve disputar a sucessão estadual nas eleições deste ano.

Durante a fala, o governador buscou associar a situação do Brasil ao cenário encontrado por Zema em Minas Gerais no início da gestão, em 2019. Segundo Simões, o ex-governador "tirou Minas Gerais do buraco" e agora estaria preparado para repetir o processo em nível nacional. "Ele é obviamente o homem certo, preparado, pronto, para tirar o Brasil da situação em que o país se encontra", completou.

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Simões também reforçou a ligação política entre PSD e Novo em Minas Gerais. Apesar de estar no PSD, afirmou existir um "coração laranja" dentro do grupo político que o acompanha, em referência à cor do partido de Zema.

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