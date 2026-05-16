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ELEIÇÕES 2026

Encontro do Novo em Nova Lima tem críticas ao PT e ao STF: 'Intocáveis'

Durante o evento, o partido vendia camisetas estampadas com a frase 'O PT quebrou Minas Gerais', referência a Fernanda Pimentel

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
16/05/2026 12:51 - atualizado em 16/05/2026 12:52

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Venda de camisetas no Encontro regional do Novo, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)
Venda de camisetas no encontro regional do Novo, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Críticas ao PT e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), chamados de "intocáveis" pelo ex-governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à presidência da República, deram o tom do encontro regional do Novo, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), neste sábado (16/5).

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Durante o evento, o partido vendia camisetas estampadas com a frase "O PT quebrou Minas Gerais", referência ao ex-governador do estado Fernando Pimentel, durante o período de 2015 a 2018. Um painel gigante também estampava uma foto do ex-governador com a frase: "Estou com Zema contra os intocáveis".

A legenda também colocou à venda outra camiseta com uma frase que Zema tem usado recorrentemente para criticar o presidente Lula: "No Brasil não falta dinheiro, sobra ladrão". As camisetas são vendidas a R$ 60.

Os discursos dos filiados também seguiram a mesma linha que vem sendo adotada por Zema com ataques ao STF.

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O partido aproveitou ainda o encontro para arrecadar recursos para a campanha de Zema entre os filiados e simpatizantes. Desde essa sexta-feira (15/5), a doação de eleitores para as campanhas já é permitida pela legislação eleitoral.

Zema ainda não chegou ao encontro que vai contar também com a presença do governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, e o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro.

STF

Nessa sexta, Zema foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sob acusação de calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. O caso, relatado pelo ministro Herman Benjamin, baseia-se no uso de vídeos, intitulados "Os intocáveis", feitos com inteligência artificial, que retratavam ministros como fantoches.

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A PGR alega que Zema extrapolou a liberdade de expressão ao imputar falsamente crimes de corrupção a Gilmar Mendes em relação ao caso Banco Master.

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