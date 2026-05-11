‘Intocáveis’: Zema amplia ataques a Lula, STF e Banco Master em novo vídeo

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo, publicou na manhã desta segunda-feira (11/5) mais um vídeo da série “Os Intocáveis”, ampliando as críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao escândalo envolvendo o Banco Master e a personagens do cenário político nacional.

Produzido com uso de inteligência artificial, o sexto episódio da série faz referências ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), ao empresário Daniel Vorcaro, ao ministro Dias Toffoli e à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Todos os personagens foram reproduzidos como "fantoches”, que referenciam a aparência das autoridades.

Na simulação, Lula aparece assistindo televisão enquanto diferentes quadros satíricos são exibidos. A primeira cena faz referência à operação da Polícia Federal que teve Ciro Nogueira como alvo na semana passada. No vídeo, o senador aparece em um diálogo com Daniel Vorcaro, em uma dublagem de cena de novela.

“Você quer que eu abra mão da minha história, que é a única coisa que eu tenho, da dignidade que me restou, da minha verdade e tudo isso. Em nome de quê?”, diz o personagem que representa Ciro. Na sequência, o personagem inspirado em Vorcaro responde: “Seis milhões na sua conta agora”. Em seguida, o senador conclui: “Eu topo”.

Ciro Nogueira foi alvo da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo Daniel Vorcaro.

Ele foi citado como o “destinatário central” de supostas vantagens indevidas relacionadas ao esquema investigado. Segundo a PF, há indícios de que o senador tenha atuado em favor de interesses do Banco Master dentro do Congresso Nacional.

Delação premiada

O vídeo também simula uma eventual delação premiada de Daniel Vorcaro. Em outra cena, um personagem criado por inteligência artificial para representar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirma que o empresário poderia falar “sem pressa, com calma e tranquilidade”, enquanto uma trilha de suspense acompanha o diálogo.

Passa ou Trapaça? ????????????



- Episódio 06, Os Intocáveis. pic.twitter.com/0Gzb5jFwID — Romeu Zema (@RomeuZema) May 11, 2026

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Dias Toffoli

Outro trecho mira o ministro Dias Toffoli. O narrador apresenta o magistrado como “o anulador de provas” e afirma que ele “adora viajar de jatinho do Banco Master” e “leva uma bolada do caso Master”. A referência é ao resort Tayayá, empreendimento que pertenceu a Toffoli e foi posteriormente comprado por um fundo ligado a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Além disso, Toffoli teria viajado em um jato executivo operado pela Prime Aviation, empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro.

Corrupção

Em outro momento, o vídeo apresenta um quadro de perguntas e respostas em que Zema disputa com Lula. A pergunta exibida é: “Qual dos maiores casos de corrupção da história do Brasil foram no governo Lula?”. As alternativas apresentadas são “Escândalo do INSS”, “Petrolão”, “Mensalão” e “Todos foram no governo Lula”. O personagem que representa Zema responde a última opção, sai vitorioso e, em seguida, acerta uma torta em um boneco que simula o presidente da República.

Janja

A produção também traz críticas à primeira-dama Janja. Na encenação, uma personagem faz referência a ela e afirma: “Eu sou um luxo. Meu maridinho não me nega nada. Eu nasci para brilhar. Ter dinheiro não é pecado. O problema é não saber usar”.



Ao final do vídeo, o personagem que representa Lula aparece irritado com as provocações, quebra a televisão ao arremessar um controle remoto e grita o nome de Zema.

Investidas

A publicação ocorre em meio ao aumento das investidas do ex-governador contra ministros do STF. Como mostrou o Estado de Minas, Zema tem alterado o eixo de sua atuação política e intensificado críticas à Corte, em movimento que marca uma mudança em relação ao foco anterior, concentrado no governo federal e no PT.

A escalada das publicações coincide também com a repercussão do pedido do ministro Gilmar Mendes para que Alexandre de Moraes incluísse Zema no inquérito das fake news. A solicitação foi feita após a divulgação de um vídeo anterior da série “Os Intocáveis”.

Na representação encaminhada ao STF, Gilmar afirma que o conteúdo “vilipendia não apenas a honra e a imagem deste Supremo Tribunal Federal, como também da minha própria pessoa”. O ministro sustenta ainda que o vídeo utilizou “sofisticada edição profissional e avançados mecanismos de deep fake” para simular vozes de integrantes da Corte em diálogos inexistentes.

O magistrado também destacou o alcance das redes sociais de Zema, mencionando que o político possuía mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram - número que agora chega a 3,5 milhões de seguidores - e cerca de 570 mil na plataforma X.

O pedido foi encaminhado por Gilmar Mendes a Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, que remeteu o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR). Até o momento, a PGR ainda não se manifestou.

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Instaurado em 2019, o inquérito das fake news apura a disseminação de notícias falsas, ameaças e ataques direcionados a ministros do STF e ao sistema democrático.

