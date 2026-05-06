Assine
overlay
Início Política
CASO MASTER

Proposta de delação de Vorcaro decepciona investigadores da PF; entenda

Avaliação é de que o dono do Banco Master está protegendo autoridades do alto escalão e não está contando tudo que sabe

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Souza
RS
Renato Souza
Repórter
06/05/2026 11:45

compartilhe

SIGA
×
Daniel Vorcaro cancela ida a CPMI do INSS após decisão do STF
Caso de fraudes do Master deflagrou uma corrida entre Vorcaro e Costa para firmar acordo e obter benefícios crédito: Reprodução/Youtube

Os depoimentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decepcionaram investigadores da Polícia Federal. A defesa dele finalizou a proposta de delação premiada sobre o mega esquema que causou prejuízos bilionários ao Banco de Brasília (BRB) e criou uma rede de pagamento de propina para autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

A avaliação dos integrantes da PF é de que Vorcaro está poupando nomes e protegendo autoridades do alto escalão. A informação foi publicada inicialmente pela colunista Natália Martins, do Portal R7, e confirmada pelo Correio. De acordo com fontes ouvidas sob a condição de anonimato, o material apresentado foi classificado como "ruim".

"A delação está fraca, inconsistente, sem nomes do alto escalão. Do jeito que está, não ajuda as investigações", afirmou uma fonte.

Apesar do material não ter sido entregue formalmente, trechos já circulam entre os investigadores do caso. Os advogados devem protocolar a depoimento e os anexos nos próximos dias. Então terá início a avaliação oficial por parte da corporação e do Ministério Público.

Nas condições atuais, a proposta de delação pode não ser aprovada. A investigação obteve dados importantes sobre a participação de autoridades com foro por prerrogativa de função em mensagens obtidas em dois dos oito celulares de Vorcaro que foram apreendidos na Operação Compliance Zero.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As declarações feitas por ele até agora não contemplam todas as provas e não citam todas as pessoas que estão apontadas no material colhido pela perícia.

Tópicos relacionados:

banco-master brb daniel-vorcaro economia master politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay