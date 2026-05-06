Proposta de delação de Vorcaro decepciona investigadores da PF; entenda

Os depoimentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decepcionaram investigadores da Polícia Federal. A defesa dele finalizou a proposta de delação premiada sobre o mega esquema que causou prejuízos bilionários ao Banco de Brasília (BRB) e criou uma rede de pagamento de propina para autoridades.

A avaliação dos integrantes da PF é de que Vorcaro está poupando nomes e protegendo autoridades do alto escalão. A informação foi publicada inicialmente pela colunista Natália Martins, do Portal R7, e confirmada pelo Correio. De acordo com fontes ouvidas sob a condição de anonimato, o material apresentado foi classificado como "ruim".

"A delação está fraca, inconsistente, sem nomes do alto escalão. Do jeito que está, não ajuda as investigações", afirmou uma fonte.

Apesar do material não ter sido entregue formalmente, trechos já circulam entre os investigadores do caso. Os advogados devem protocolar a depoimento e os anexos nos próximos dias. Então terá início a avaliação oficial por parte da corporação e do Ministério Público.

Nas condições atuais, a proposta de delação pode não ser aprovada. A investigação obteve dados importantes sobre a participação de autoridades com foro por prerrogativa de função em mensagens obtidas em dois dos oito celulares de Vorcaro que foram apreendidos na Operação Compliance Zero.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As declarações feitas por ele até agora não contemplam todas as provas e não citam todas as pessoas que estão apontadas no material colhido pela perícia.