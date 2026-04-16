Caso Master: como Vorcaro ‘comprou’ o apoio de Paulo Henrique Costa, segundo a PF
Ex-presidente do BRB foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 16, na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes do banqueiro Daniel Vorcaro
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A Polícia Federal prendeu preventivamente nesta quinta-feira, 16, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o advogado Daniel Monteiro. A prisão dos dois foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes do banqueiro Daniel Vorcaro e do banco Master.
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Segundo a investigação da PF, Costa havia acertado com Vorcaro o recebimento de seis imóveis de alto padrão, em Brasília e São Paulo, avaliados em R$ 146.582.649,50, dos quais R$ 74.604.932,47 já teriam sido efetivamente pagos.
Para operacionalizar o pagamento e ocultar a titularidade real dos bens, teriam sido mobilizados fundos de investimento geridos pela Reag, bem como empresas de fachada, atribuídas formalmente a pessoas interpostas.
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Quem operava toda essa engrenagem era o advogado Daniel Monteiro. A PF teve acesso a uma extensa troca de mensagens entre Vorcaro e Costa em que tratavam da escolha dos imóveis. Em alguns dos casos, o ex-presidente do BRB visitou os apartamentos na companhia da esposa.