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MESADA DE VORCARO

Zema sobre Ciro Nogueira, alvo de operação da PF: ‘Político vendido’

Ex-governador não citou nome do senador, que é próximo de seus aliados

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/05/2026 13:10

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Romeu Zema e Ciro Nogueira
Romeu Zema e Ciro Nogueira crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press e Jefferson Rudy/Agência Senado

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência, criticou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (7/5) no caso do Banco Master.

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Segundo a PF, Nogueira, que é presidente nacional do PP, recebia mesada de R$ 500 mil para defender os interesses do Master e seu dono, Daniel Vorcaro, no Congresso Nacional.

“Vorcaro bancou jatinho, hotel de luxo, lagosta e whisky para político vendido encobrir fraude no Banco Master”, disse Zema, ao comentar a notícia da operação contra Ciro Nogueira.

O presidenciável não chegou a citar o nome do senador, que é próximo de seus aliados. Nogueira foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro (PL) e é tratado por aliados do governador mineiro Mateus Simões (PSD), ex-vice de Zema, como um apoiador. Além disso, citou o ex-governador como o “melhor nome” para ser vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto.

Leia Mais

Ciro Nogueira e 'intocáveis de Brasília'

De qualquer maneira, fotos e o nome de Nogueira aparecem no vídeo divulgado por Zema nas redes sociais, em que ele crítica “o sistema dos intocáveis de Brasília”: “O povo paga imposto e eles vivem no luxo protegendo uns aos outros”.

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O pré-candidato à Presidência ainda previu que “muita coisa ainda vai aparecer” em acusações contra poderosos da política nacional e disse que Brasília está em silêncio porque “eles” têm medo.

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