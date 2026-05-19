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Os erros na gestão da crise de Flávio com Vorcaro, segundo aliados

Parlamentares mais experientes do PL avaliam que, além da negação, houve ruído interno e falhas de comunicação

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/05/2026 06:40

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Os erros na gestão da crise de Flávio com Vorcaro, segundo aliados
Os erros na gestão da crise de Flávio com Vorcaro, segundo aliados crédito: Foto: Reprodução/Youtube

Aliados de Flávio Bolsonaro elencam dois principais erros na condução da crise envolvendo a relação entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro e o financiamento da obra.

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O primeiro, avaliam, foi Flávio não ter se antecipado ao vazamento do áudio e, mais ainda, negar que conhecia e mantinha contato com o banqueiro do Master. Depois, acabou tendo de justificar o sigilo sob o argumento de que precisava preservar a confidencialidade do contrato do filme sobre o pai, o que não funciona para a política.

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O segundo ponto é o que um deputado do PL chamou de “falta de bom senso entre os pares”, com “muitas pessoas” falando sobre o assunto ao mesmo tempo. As várias versões e a ausência de clareza sobre quem são os porta-vozes da crise alimentam desconfianças e prolongam o desgaste.

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