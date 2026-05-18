O que o PL espera para confirmar a candidatura de Flávio Bolsonaro

A cúpula do PL pretende se reunir com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para bater o martelo sobre a continuidade do projeto de sua candidatura à presidência da República até esta terça-feira, 18. Os membros da direção do partido querem ouvir o parlamentar sobre as acusações de que ele cobrou dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e avaliar a conveniência de seguir ou não com a pré-candidatura.

A reunião com Flávio ocorrerá com a presença de um grupo de parlamentares mais ligados ao presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto. A ideia também é ouvir do senador o que mais pode aparecer de sua relação com Vorcaro e buscar compreender como o partido poderá preparar sua defesa em caso de mais acusações. Antes, a direção do PL quer conhecer os resultados de monitoramentos encomendados sob o impacto dos áudios para a imagem de Flávio.

A princípio, membros do PL avaliam que a tendência é de que o estrago do pedido de dinheiro para o banqueiro se dilua e que não prejudique tanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao longo da campanha. Além disso, o partido quer se prevenir de novas situações que configurem mentiras por parte do pré-candidato. O objetivo é que novas informações surgidas, por exemplo, de delações premiadas desgastem ainda mais a candidatura de Flávio.

Pesquisa Datafolha divulgada no sábado mostrou parcialmente o impacto da notícia nas intenções de voto de Flávio. Ele apareceu empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, com 45% das intenções de voto. Ele oscilou de 46%, registrados em abril para 45%.

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A maioria das entrevistas foi feita antes da revelação das conversas. O instituto prepara uma nova pesquisa, que estará nas ruas na próxima quarta-feira, 20, com o objetivo de verificar os efeitos políticos do caso e medir a viabilidade de Michelle Bolsonaro como pré-candidata. No PL, no entanto, a substituição está descartada. A divulgação da consulta deverá ocorrer na próxima sexta-feira, 22.