Flávio Bolsonaro: áudio com Vorcaro causa recorde de buscas

O vazamento de um áudio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gerou um impacto sem precedentes no comportamento de buscas dos brasileiros. Dados do Google Trends revelam que o parlamentar atingiu o maior pico de pesquisas de sua trajetória na plataforma, superando volumes registrados em períodos eleitorais. O estopim para o recorde histórico foi o escândalo envolvendo uma gravação direcionada ao empresário Daniel Vorcaro.

No dia 13 de maio, dia em que o áudio foi revelado pelo site Intercept Brasil, o nome de Flávio Bolsonaro teve a maior proporção de buscas em relação a todas as pesquisas feitas no Google, segundo o Google Trends.

No áudio, o senador aparece cobrando o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Na gravação, Flávio Bolsonro discute um repasse de cerca de R$ 134 milhões destinado a financiar o filme "Dark Horse", sobre a vida de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A análise do detalhamento das tendências mostra que o público não se limitou a procurar pelo nome do senador. O interesse rapidamente se desdobrou para os outros elementos da gravação, em um movimento claro de investigação por parte do eleitor. Termos diretamente associados ao "Banco Master" e a "Daniel Vorcaro" foram os que apresentaram as maiores altas (rising queries) nas consultas relacionadas a Flávio Bolsonaro.

Outro lado



Por meio de nota divulgada à imprensa, Flávio Bolsonaro confirmou ter recebido dinheiro de Daniel Vorcaro, mas negou ter intermediado qualquer vantagem em razão dos valores recebidos ou ter sido beneficiado diretamente.



“Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet”, disse o senador.

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