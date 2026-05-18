Zema afirma não ter conversado com Flávio Bolsonaro

Florianópolis - O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo-MG) declarou nesta segunda-feira (18/5) que continua “indignado” com a ligação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso da Superintendência Federal de Brasília. Um áudio e mensagens revelaram que o senador pediu R$ 134 milhões ao banqueiro, dono do Banco Master, para financiar um filme biográfico sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada à imprensa durante sua participação no Conexa 2026, que ocorre em Florianópolis e termina nesta terça-feira.

Pré-candidato à presidência, ele disse que é contra a corrupção, destacando que durante seu governo, em Minas Gerais, “não houve escândalo, nem esquema, nem favorecimento”. Ele disse que o Estado tem 300 mil funcionários públicos e que ele não nomeou nenhuma parente. “Não levei nenhuma parente. Quantos parentes se beneficiaram do meu cargo: zero. Eu separo o que é publico e privado. Não me beneficiei de nada.

Zema confirmou que recebeu uma ligação de Flávio Bolsonaro na última quinta-feira (14/5), quando retornava de uma viagem internacional. E, ao descer do avião, na sexta-feira (15/5), percebeu a chamada e retornou, mas não foi atendido. “Assim que aterrissei eu liguei para ele e deixei um recado, que estaria à disposição. E, até o momento, não recebei nenhum retorno dele”.

No entanto, ele afirmou que apoiará qualquer candidato que estiver no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Trabalhei para Bolsonaro por três semanas e consegui cerca de 600 mil votos. Fiz isso porque sou anti-PT. Até se tiver um candidato muito ruim, eu o apoiaria contra o PT”.

O evento, organizado pela Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF), pretende reunir, nos dois dias, mais de 100 líderes de associações empresariais do Estado e do Brasil, empresários, representantes do setor produtivo e alguns presidenciáveis. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC), participou da cerimônia de abertura. O evento contou também com a presença do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD-GO), pré-candidato à presidência. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi convidado, mas não compareceu.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*O repórter viajou a convite da Associação Empresarial de Florianópolis