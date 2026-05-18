PBH propõe reajuste de 4,11% para servidores municipais

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou proposta de reajuste salarial de 4,11% aos servidores públicos municipais nesta segunda-feira (18/5), em reunião com sindicatos.

O encontro estava previsto para a próxima segunda (25), mas foi antecipado a pedido das entidades sindicais, principalmente da educação. Os professores da rede municipal estão em greve desde 27 de abril.

Diretora do Sind-Rede/BH (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte), Talita Barcelos demonstrou frustração ao EM: “Esse valor não atende à solicitação da categoria, principalmente porque o reajuste do piso nacional do magistério é de 5,4%”.

4,11%

O aumento de 4,11% corresponde à inflação acumulada entre maio de 2025 e abril de 2026, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Segundo a PBH, o reajuste atinge 57 mil agentes públicos.

Na divulgação do reajuste, a Prefeitura lembrou que os servidores municipais tiveram reajuste de 2,4% em janeiro e disse ter adotado “uma série de medidas de valorização do funcionalismo público”.

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“A PBH afirma que as medidas foram construídas com responsabilidade fiscal e equilíbrio das contas públicas, buscando garantir a valorização do funcionalismo e a manutenção dos serviços públicos prestados à população”, diz a nota.