Flávio Bolsonaro comemora convocação de Neymar para a Copa: 'Eu já sabia'
Em 2022, craque apoiou publicamente a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência
A convocação de Neymar Jr. para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira foi celebrada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, nesta segunda-feira (18/5).
Pouco após o técnico italiano Carlo Ancelotti citar o nome do atacante do Santos entre os 26 jogadores do Brasil que disputarão o torneio, Flávio fez post nas redes sociais com foto ao lado de Neymar.
“Eu já sabia! Agora o hexa vem! Vamos com tudo, Neymar!”, escreveu o senador.
A foto publicada por Flávio foi tirada em janeiro de 2021, durante evento no Rio de Janeiro em que o craque tirou o molde de seus pés para ser eternizado na calçada da fama do Maracanã.
O registro foi publicado pelo próprio jogador, que já se mostrou alinhado politicamente à direita em diferentes oportunidades. Em 2022, Neymar se manifestou publicamente à favor da eleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Lula (PT).