Assine
overlay
Início Política
PRÉ-CANDIDATO A PRESIDENTE

Flávio Bolsonaro comemora convocação de Neymar para a Copa: 'Eu já sabia'

Em 2022, craque apoiou publicamente a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
18/05/2026 18:48

compartilhe

SIGA
×
Neymar e Flávio Bolsonaro em registro de 2021
Atacante Neymar e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em registro feito no Rio de Janeiro em 2021 crédito: Reprodução/X

A convocação de Neymar Jr. para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira foi celebrada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, nesta segunda-feira (18/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pouco após o técnico italiano Carlo Ancelotti citar o nome do atacante do Santos entre os 26 jogadores do Brasil que disputarão o torneio, Flávio fez post nas redes sociais com foto ao lado de Neymar.

“Eu já sabia! Agora o hexa vem! Vamos com tudo, Neymar!”, escreveu o senador.

Leia Mais

Flávio Bolsonaro e Neymar

A foto publicada por Flávio foi tirada em janeiro de 2021, durante evento no Rio de Janeiro em que o craque tirou o molde de seus pés para ser eternizado na calçada da fama do Maracanã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O registro foi publicado pelo próprio jogador, que já se mostrou alinhado politicamente à direita em diferentes oportunidades. Em 2022, Neymar se manifestou publicamente à favor da eleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Lula (PT).

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro jogadores neymar selecao-brasileiira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay