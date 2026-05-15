Por dentro da Pesquisa Quaest: o método que detalha as Eleições 2026

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A menos de seis meses da disputa presidencial, os levantamentos de intenção de voto ganham protagonismo no debate político. Entre os institutos mais acompanhados, a Quaest se destaca por apresentar cenários que movimentam as estratégias dos principais partidos e pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

O que diferencia a Quaest é o seu rigoroso método de coleta de dados. O instituto realiza entrevistas presenciais em larga escala, feitas cara a cara com eleitores em todo o país, garantindo representatividade.

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Como funciona a metodologia da Quaest

As entrevistas presenciais seguem o modelo tradicional e são realizadas em escala nacional. Pesquisadores vão a campo para ouvir pessoas de diferentes perfis, garantindo a inclusão de segmentos da população de todas as regiões, faixas etárias, níveis de renda e escolaridade.

A escala das pesquisas Quaest é expressiva. Em levantamentos estaduais recentes, o instituto chegou a realizar mais de 11 mil entrevistas presenciais em poucos dias, cobrindo os principais estados brasileiros.

Após a coleta, os dados brutos passam por um processo de ponderação. Isso significa que os resultados são ajustados para que o perfil da amostra corresponda com fidelidade às estatísticas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em relação a variáveis como gênero, idade, escolaridade, renda e região. Esse tratamento estatístico corrige eventuais distorções e aumenta a precisão do levantamento.

Os resultados divulgados pela Quaest não apenas medem a temperatura do eleitorado, mas também servem como um termômetro para as campanhas. Partidos e candidatos utilizam esses dados para ajustar discursos, definir estratégias de comunicação e identificar os principais desafios e oportunidades na corrida presidencial de 2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.