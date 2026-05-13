Pesquisa Quaest: Lula lidera com 39%, e Zema tem 4% no 1º turno

Nova rodada de pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13/5) mostra o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 39% do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%. Estão na terceira posição os ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4%. No caso de Zema, ele não teve aumento em comparação com os dados da última pesquisa.

Ao comparar com levantamento realizado em abril, Lula subiu dois pontos percentuais nas intenções de voto, passando de 37% para 39%. O “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu 1 ponto, passando de 32% para 33%. No caso de Caiado, as intenções de voto de 6% cairam para 4%, ao passo que Zema subiu de 3% para 4%.

No entanto, considerando uma margem de erro de dois pontos percentuais, todos se mantiveram no mesmo patamar, com Lula numericamente à frente.

Presidente nacional do Missão, Renan Santos se manteve na quinta posição, com 2% das sinalizações de voto constantes desde o último mês. O psiquiatra Augusto Cury, que é pré-candidato à presidência pelo Avante, caiu 1% no quadro, saindo de 2% e ficando com 1% das intenções.

Se mantiveram com 1% de voto os pré-candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP). Aldo Rabelo (DC) e Hertz Dias (PSTU) não receberam sinalizações de voto.

A porcentagem de entrevistados que sinalizou estar indecisa quanto ao voto se manteve em 5%, ao passo que as pessoas que disseram que votariam em branco, nulo, ou não votariam caiu de 11% para 10%.

Cenário de 1º turno

Lula (PT): 39%

39% Flávio Bolsonaro (PL): 33%

33% Ronaldo Caiado (PSD): 4%

4% Romeu Zema (Novo): 4%

4% Renan Santos (Missão): 2%

2% Augusto Cury (Avante): 1%

1% Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

1% Samara Martins (UP): 1%

1% Aldo Rabelo (DC): 0%

0% Hertz Dias (PSTU) : 0%

: 0% Indecisos: 5%

5% Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

2º turno

A mesma pesquisa mostra um empate técnico em um eventual segundo turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em um cenário de 42% do petista contra 41% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao considerar uma margem de erro de 2 pontos percentuais.

Ao considerar o ex-governador mineiro na disputa, Lula ficou na liderança com 44% das intenções de voto contra 37% de Zema. 4% dos entrevistados disseram estar indecisos e 15% votariam em branco, nulo, ou não votariam.

O cenário é parecido contra o ex-governador de Goiás: enquanto Lula também pontuou 44% nas intenções de voto, Caiado sinalizou 35%. 4% dos entrevistados disseram estar indecisos e 17% votariam em branco, nulo, ou não votariam.

Em um embate entre o petista e o presidente do Missão, Lula lidera com 45% contra 28% de Renan Santos. Neste cenário, 5% dos entrevistados disseram estar indecisos e 22% votariam em branco, nulo, ou não votariam.



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A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistados homens e mulheres de Minas Gerais. O nível de confiança é de 95%.

