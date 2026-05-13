Pesquisa Quaest: Lula lidera com 39%, e Zema tem 4% no 1º turno
Cenário de primeiro turno tem 15% de indecisos e votos nulos. Os dados são de pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13/5)
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Nova rodada de pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13/5) mostra o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 39% do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%. Estão na terceira posição os ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4%. No caso de Zema, ele não teve aumento em comparação com os dados da última pesquisa.
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Ao comparar com levantamento realizado em abril, Lula subiu dois pontos percentuais nas intenções de voto, passando de 37% para 39%. O “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu 1 ponto, passando de 32% para 33%. No caso de Caiado, as intenções de voto de 6% cairam para 4%, ao passo que Zema subiu de 3% para 4%.
No entanto, considerando uma margem de erro de dois pontos percentuais, todos se mantiveram no mesmo patamar, com Lula numericamente à frente.
Presidente nacional do Missão, Renan Santos se manteve na quinta posição, com 2% das sinalizações de voto constantes desde o último mês. O psiquiatra Augusto Cury, que é pré-candidato à presidência pelo Avante, caiu 1% no quadro, saindo de 2% e ficando com 1% das intenções.
Se mantiveram com 1% de voto os pré-candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP). Aldo Rabelo (DC) e Hertz Dias (PSTU) não receberam sinalizações de voto.
A porcentagem de entrevistados que sinalizou estar indecisa quanto ao voto se manteve em 5%, ao passo que as pessoas que disseram que votariam em branco, nulo, ou não votariam caiu de 11% para 10%.
Cenário de 1º turno
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Aldo Rabelo (DC): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
2º turno
A mesma pesquisa mostra um empate técnico em um eventual segundo turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em um cenário de 42% do petista contra 41% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao considerar uma margem de erro de 2 pontos percentuais.
Ao considerar o ex-governador mineiro na disputa, Lula ficou na liderança com 44% das intenções de voto contra 37% de Zema. 4% dos entrevistados disseram estar indecisos e 15% votariam em branco, nulo, ou não votariam.
O cenário é parecido contra o ex-governador de Goiás: enquanto Lula também pontuou 44% nas intenções de voto, Caiado sinalizou 35%. 4% dos entrevistados disseram estar indecisos e 17% votariam em branco, nulo, ou não votariam.
Em um embate entre o petista e o presidente do Missão, Lula lidera com 45% contra 28% de Renan Santos. Neste cenário, 5% dos entrevistados disseram estar indecisos e 22% votariam em branco, nulo, ou não votariam.
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A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistados homens e mulheres de Minas Gerais. O nível de confiança é de 95%.