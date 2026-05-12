Na posse de Nunes Marques, Flávio Bolsonaro pede TSE 'imparcial'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (12/5) que espera uma atuação “imparcial” do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a gestão do ministro Kássio Nunes Marques, que assume a presidência da Corte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro também compareceram ao evento, que tinha previsão de início às 19h, mas ainda não começou.

O senador conversou com a imprensa nos corredores que davam acesso ao plenário principal. Ele criticou a atuação do tribunal em eleições anteriores e disse esperar mudanças na condução dos trabalhos.

'TSE imparcial'

Segundo Flávio Bolsonaro, a principal expectativa em relação ao novo comando do TSE é que haja neutralidade nas decisões da Justiça Eleitoral. “A expectativa é ter um TSE imparcial, que é o que todo mundo espera. O papel do TSE é ser imparcial, diferente do que, na nossa avaliação, aconteceu quando houve parcialidade”, afirmou.

O senador também voltou a questionar a atuação da Corte durante a última disputa presidencial e alegou que houve desequilíbrio no processo eleitoral. “Não tivemos imparcialidade nenhuma. Houve desequilíbrio na disputa presidencial. Isso foi, inclusive, uma das razões para a revolta de parte da sociedade, justamente por não enxergar essa neutralidade e a justiça no resultado da eleição”, declarou.

Flávio Bolsonaro fez uma analogia com partidas de futebol e disse que a Justiça Eleitoral deve agir sem protagonismo excessivo. “TSE é igual árbitro de futebol: não pode aparecer no jogo; quando aparece muito, é sinal de que o juiz está errando demais”, disse.

O parlamentar ainda projetou um cenário político para as próximas eleições presidenciais e fez críticas ao governo federal. “Tenho certeza de que, no voto, a gente tira esse câncer chamado PT da Presidência e volta com esperança de resgatar o caminho da prosperidade”, afirmou o senador.

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A posse de Kássio Nunes Marques ocorre em um momento de preparação da Justiça Eleitoral para as eleições presidenciais, além de discussões sobre o uso de inteligência artificial, deepfakes e o combate à desinformação no ambiente digital.