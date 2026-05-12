Lula dá fim à 'taxa das blusinhas' e isenta compras internacionais até U$50

Ministério da Fazenda considera que alíquota já cumpriu seu papel

Andrei Megre
12/05/2026 19:50

Presidente Lula assinou MP ao lado de ministros, da primeira-dama e nomes da cúpula do governo crédito: Reprodução/CanalGov

O presidente Lula (PT) assinou, nesta terça-feira (12/5), uma medida provisória (MP) para acabar com a chamada “taxa das blusinhas”, imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares (R$ 245 na cotação atual).

A medida passa a valer a partir desta quarta-feira (13), com a isenção da taxa para compras até os 50 dólares. Paralelamente, uma portaria do Ministério da Fazenda vai confirmar o fim das alíquotas.

Fim da 'taxa das blusinhas'

A assinatura foi transmitida pelo canal do governo federal no YouTube, sem aviso prévio, com a presença, além do presidente, da primeira-dama Janja da Silva, de ministros e de outros nomes da cúpula do governo.

“Depois de três anos em que conseguimos combater o contrabando e regularizar o setor, podemos dar um passo adiante”, justificou Rogério Ceron, secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

A cobrança da “taxa das blusinhas” começou em agosto de 2024, após a aprovação de uma lei no Congresso Nacional, apoiada e sancionada pelo presidente.

