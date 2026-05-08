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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho lidera nova pesquisa para o governo de Minas; Kalil aparece em 2º

Governador Mateus Simões não superou os 7% de intenção de voto e Pacheco ficou com 6%. Em segundo turno, disputa acirrada entre Cleitinho e Kalil

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
08/05/2026 16:20 - atualizado em 08/05/2026 16:59

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Cleitinho Azevedo e Alexandre Kalil iriam para o segundo turno, conforme o instituto de pesquisa Doxa
Cleitinho Azevedo e Alexandre Kalil iriam para o segundo turno, conforme o instituto de pesquisa Doxa crédito: Carlos Moura/Agência Senado e Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) lidera as intenções de voto para o governo de Minas Gerais, segundo levantamento do instituto de pesquisa Doxa, divulgado nesta sexta-feira (8/5).

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No principal cenário estimulado, Cleitinho aparece na primeira colocação com o voto de 28% dos entrevistados. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) é o segundo, com 21%. Depois aparecem Mateus Simões (PSD), com 7%; Rodrigo Pacheco (PSB), com 6%; Gabriel Azevedo (MDB), com 3%; Ben Mendes (Missão), com 3%; e Flávio Roscoe (PL), com menos de 1%.

O levantamento foi feito a partir de 1.500 entrevistas domiciliares distribuídas proporcionalmente nas oito mesorregiões de Minas. A margem de erro é de 2,53% para mais ou para menos.

Também foi apresentado um segundo cenário estimulado, em que Rodrigo Pacheco não compete e Jarbas Soares (PSB), ex-procurador-geral de Justiça de Minas, entra na disputa.

Cleitinho também lidera o segundo cenário, com 30% das intenções de voto. Depois, vem Alexandre Kalil, com 24%; Mateus Simões, com 7%; Gabriel Azevedo, com 4%; Ben Mendes, com 3%; e Jarbas Soares, com menos de 1%.

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Primeiro cenário estimulado

  • Cleitinho (Republicanos) - 28%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 21%
  • Mateus Simões (PSD) - 7%
  • Rodrigo Pacheco (PSB) - 6%
  • Gabriel Azevedo (MDB) - 3%
  • Ben Mendes (Missão) - 3%
  • Flávio Roscoe (PL) - menos de 1%
  • Nenhum/Branco/Nulo - 16%
  • Não sabe/Não respondeu - 15%

Segundo cenário estimulado

  • Cleitinho (Republicanos) - 30%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 24%
  • Mateus Simões (PSD) - 7%
  • Gabriel Azevedo (MDB) - 4%
  • Ben Mendes (Missão) - 3%
  • Jarbas Soares Júnior (PSB) - menos de 1%
  • Nenhum/Branco/Nulo - 16%
  • Não sabe/Não respondeu - 15%

Potencial de votos

O levantamento questionou a possibilidade dos entrevistados de votar em cada um dos nomeados, e Cleitinho e Kalil dividiram a primeira colocação, com 47% do potencial de votos.

  • Cleitinho (Republicanos) - 47%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 47%
  • Mateus Simões (PSD) - 25%
  • Rodrigo Pacheco (PSB) - 25%
  • Gabriel Azevedo (MDB) - 11%
  • Ben Mendes (Missão) - 9%
  • Jarbas Soares Júnior (PSB) - 4%

O resultado do potencial de votos soma as respostas de "poderia votar" e "grande possibilidade de votar" em cada um dos candidatos nomeados.

Segundo turno

Para um possível segundo turno, foram colocadas três opções: Cleitinho x Kalil; Kalil x Simões; e Kalil x Pacheco. Cleitinho sairia vitorioso no primeiro cenário, por 37% a 34%, enquanto Kalil venceria as outras duas disputas com larga vantagem.

Primeira simulação

  • Cleitinho (Republicanos) - 37%
  • Alexandre Kalil (PDT) - 34%
  • Nenhum/Branco/Nulo - 16%
  • Não sabe/Não respondeu - 13%

Segunda simulação

  • Alexandre Kalil (PDT) - 36%
  • Mateus Simões (PSD) - 24%
  • Nenhum/Branco/Nulo - 23%
  • Não sabe/Não respondeu - 18%

Terceira simulação

  • Alexandre Kalil (PDT) - 38%
  • Rodrigo Pacheco (PSB) - 17%
  • Nenhum/Branco/Nulo - 26%
  • Não sabe/Não respondeu - 18%

Senado em Minas

Na pesquisa para o Senado Federal, os nomes do ex-governador Aécio Neves (PSDB) e da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) saíram na frente, com o senador Carlos Viana (PSD) na terceira colocação.

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Neste ano, cada estado elege dois nomes para a Câmara Alta do Congresso Nacional. Aécio tem total de 27% das intenções de voto na pesquisa, seguido por Marília, com 26%. Depois, vem Carlos Viana, com 22%; Domingos Sávio (PL), com 10%; Áurea Carolina, com 8%; e Marcelo Aro (PP), com 7%. 39% não quiseram escolher nenhum, não sabem ou não responderam. O total supera 100% porque os entrevistados puderam citar dois nomes.

  • Aécio Neves (PSDB) - 27%
  • Marília Campos (PT) - 26%
  • Carlos Viana (PSD) - 22%
  • Domingos Sávio (PL) - 10%
  • Áurea Carolina (Psol) - 8%
  • Marcelo Aro (PP) - 7%
  • Nenhum/Não sabe/Não respondeu - 39%

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