Zema volta a falar de impeachment de ministros: "Fruta podre não ficará"
Ex-governador mineiro acusou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de criar obstáculos para que ministros sofram impeachment
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O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), diz esperar que o Congresso delibere sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do ano que vem.
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"Essas frutas podres que estão no Supremo não ficarão lá. Árvore podre não fica em pé muito tempo", disse Zema em conversa com jornalistas em Nova York. O ex-governador foi aos Estados Unidos para participar do 15º Lide Brazil Investement Forum, que reuniu centenas de empresários, investidores e lideranças.
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“Hoje, o Senado já tem maioria e um presidente com o rabo preso fica lá engavetando uma investigação”, declarou Zema ao fazer uma crítica ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sugerindo que haveria apoio suficiente entre senadores para abrir um processo de impeachment contra ministros, mas que isso não avançaria por causa da atuação da presidência da Casa.
A necessidade de impeachment de membros da Suprema Corte é defendida por setores da direita e por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente após decisões da Corte relacionadas a investigações sobre atos antidemocráticos e processos envolvendo bolsonaristas.
Não há previsão constitucional de impeachment de ministro do STF. No entanto, a Constituição Federal estabelece que compete ao Senado processar e julgar ministros do STF quanto a crimes de responsabilidade. Esses crimes são definidos na Lei nº 1.079/1950, conhecida como Lei do Impeachment. É essa norma que permite que qualquer cidadão, seja parlamentar ou não, denuncie ministros e o procurador-geral da República por crimes de responsabilidade que eventualmente cometam.
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A fala de Zema também ocorre em meio ao movimento de aproximação dele com o eleitorado conservador e de direita, já mirando a disputa presidencial de 2026.