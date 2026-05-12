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ELEIÇÕES 2026

Kassio Nunes Marques toma posse na presidência do TSE

Após a oficialização no tribunal, será realizada uma festa de confraternização em um salão de festas localizado em uma área nobre de Brasília

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ISADORA ALBERNAZ
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12/05/2026 20:41

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Kassio Nunes Marques durante discurso na posse do TSE
Kassio Nunes Marques durante discurso na posse do TSE crédito: TSE/Reprodução

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Kassio Nunes Marques, 53, tomou posse na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira (12). O magistrado assume o posto deixado por Cármen Lúcia, que antecipou sua saída para facilitar a organização das eleições de outubro.

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André Mendonça também será empossado vice-presidente do tribunal. Ele e Kassio foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A cerimônia acontece na sede da corte eleitoral, em Brasília. O evento reúne diversas autoridades dos Três Poderes, incluindo os presidentes Lula (PT) e Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara. Pré-candidato ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também está na posse.

Após a oficialização no tribunal, será realizada uma festa de confraternização em um salão de festas localizado em uma área nobre da capital federal. Segundo apurou a coluna Mônica Bergamo, cada entrada custava R$ 800. Foram arrecadados R$ 640 mil com a venda de ingressos.

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Nunes Marques no TSE

Como mostrou a Folha, Kassio Nunes Marques assume a presidência do TSE sob clima de desconfiança por parte de aliados de Bolsonaro, devido aos recentes gestos de aproximação entre o magistrado e o atual governo.

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Líderes do PL celebram a chegada do indicado de Bolsonaro ao comando do TSE e exaltam seu perfil técnico, mas não ignoram os movimentos recentes do magistrado em aceno ao governo, como a campanha a favor do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga que está aberta no Supremo. O nome acabou derrotado pelo Senado.

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