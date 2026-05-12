Deputado grava vídeo lavando a barba com detergente: "Eu uso Ypê"

O deputado federal Sargento Fahur (PL-PR) publicou, nesta terça-feira (12/5), em suas redes sociais um vídeo em que aparece lavando o próprio bigode com um produto da marca Ypê, enquanto ironiza a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender lotes da empresa por suspeita de falhas sanitárias.

Eu uso YPE pic.twitter.com/J8yMpLCklg — Sargento Fahur (@SargentoFAHUR) May 12, 2026

A gravação do parlamentar rapidamente passou a circular entre perfis bolsonaristas e se tornou mais um capítulo da polarização em torno da decisão da Anvisa. Parte da direita passou a defender que a medida teria motivação política por envolver a empresa associada a empresários que apoiaram a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.

A controvérsia começou após a Anvisa determinar a suspensão e o recolhimento de lotes de produtos da Ypê por suspeita de contaminação microbiológica. O órgão afirmou que a decisão teve caráter técnico e preventivo.

Mesmo assim, parlamentares e influenciadores alinhados à direita passaram a questionar publicamente a atuação da agência. Em diferentes vídeos publicados nos últimos dias, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro apareceram ingerindo pequenas quantidades de detergente, utilizando o produto na pele e ironizando os alertas sanitários.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, rebateu as acusações de perseguição política e negou que a Anvisa tenha "lado partidário" e acrescentou que o diretor responsável pela decisão na Anvisa foi indicado durante o governo Bolsonaro.

A reportagem tentou contato com o gabinete do deputado Sargento Fahur, mas até o fechamento deste texto não obteve retorno e segue aguardando resposta.

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.