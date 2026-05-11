Anvisa recomenda não jogar fora os detergentes da Ypê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ao consumidor que tenha algum produto da Ypê que faça parte do lote apontado como com risco de contaminação microbiológica não jogue fora e espere o "desdobramento do caso".

A empresa está fazendo o recolhimento do produto, mas com o alto volume de procura para orientações e devoluções, o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) tem falhado tanto online quanto por meio de telefone 0800-1300544. Há ainda a opção de fazer cadastro por meio de formulário no site da marca.

"No momento a orientação é não jogar fora, mas sim aguardar o desdobramento do caso e da determinação de recolhimento", diz nota enviada pela Anvisa.

O recall da Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) começou na quinta-feira (7), quando foi determinado o recolhimento de todos os lotes com numeração final 1 por apontar risco de contaminação microbiológica.

A medida também previa a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados. A empresa conseguiu a reversão de parte da determinação, mas optou por ainda não voltar a fabricar os produtos até que a situação seja regularizada na Anvisa. Há uma reunião prevista para esta quarta-feira (13).

De acordo com a agência reguladora, a decisão foi tomada após avaliação técnica de risco sanitário. Durante inspeção realizada na unidade, foram identificados descumprimentos em etapas relevantes do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

Não há ainda orientações claras por parte do órgão regulador de como o produto que ainda será devolvido deve ser armazenado pelo consumidor nem sobre os riscos específicos ao meio ambiente. Especialistas, no entanto, não recomendam nenhum tipo de uso e afirmam que o líquido não deve ser despejado na natureza.

As informações sobre o que pode acontecer com quem tiver contato com a possível bactéria identificada são de danos à pele, causados por irritação. Com isso, o produto não deve ser usado em nenhuma hipótese.

Outro risco é de contaminação microbiológica maior caso o consumidor insista em utilizar os itens para fazer a higiene em sua casa.

QUAIS OS RISCOS PARA A SAÚDE?

No comunicado, a Anvisa citou possibilidade de presença de microrganismos patogênicos nos produtos afetados. O risco é de contaminação microbiológica, que pode dar origem a quadros diversos, mas para maior especificação a agência diz que precisa de mais prazo para a apuração.

Em 2025, a própria empresa informou que havia identificado a bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes de lava-roupas líquidos. Essa bactéria pode causar infecções, principalmente em pessoas imunossuprimidas, hospitalizadas ou com feridas abertas. Em indivíduos saudáveis, o risco costuma ser menor, mas o contato com produtos contaminados pode causar irritações ou infecções em situações específicas.

QUAIS PRODUTOS FORAM SUSPENSOS?

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:

- Lava-louças Ypê Clear Care

- Lava-louças com enzimas ativas Ypê

- Lava-louças Ypê

- Lava-louças Ypê Toque Suave

- Lava-louças Concentrado Ypê Green

- Lava-louças Ypê Clear

- Lava-louças Ypê Green

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green

- Lava-roupas líquido Ypê Express

- Lava-roupas líquido Ypê Power Act

- Lava-roupas líquido Ypê Premium

- Lava-roupas Tixan Maciez

- Lava-roupas Tixan Primavera

- Desinfetante Bak Ypê

- Desinfetante de uso geral Atol

- Desinfetante perfumado Atol

- Desinfetante Pinho Ypê

- Lava-roupas Tixan Power Act

USEI O PRODUTO NA LIMPEZA. DEVO LAVAR A LOUÇA OU A ROUPA DE NOVO?

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Como medida de precaução, consumidores podem lavar novamente roupas, utensílios ou superfícies que tiveram contato direto com um produto suspenso, especialmente em casos de irritação, alteração no cheiro, cor ou textura do item. Não há indicação, porém, de risco que exija jogar fora objetos domésticos usados com o produto.