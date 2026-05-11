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Explosão destrói casas no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo

Testemunhas dizem que a explosão foi seguida por incêndio em residências do local que ficaram totalmente destruídas

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Folhapress - Notícias
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Repórter
11/05/2026 18:09

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Explosão de gás em Jaguaré, São Paulo
Explosão de gás em Jaguaré, São Paulo crédito: Divulgação/Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma grande explosão destruiu várias casas pouco depois das 16h desta segunda-feira (11/5) no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

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Até o momento, duas vítimas foram socorridas para o pronto-socorro regional de Osasco.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, testemunhas dizem que a explosão foi seguida por incêndio em residências do local que ficaram totalmente destruídas.

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Segundo a PM, uma equipe da Comgás estaria realizando manutenção no sistema de gás encanado quando ocorreu a explosão, atingindo diversas residências.

Os bombeiros enviaram 12 viaturas para o atendimento em área próxima à rua Dr. Benedito de Moraes Leme com a rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque.

Segundo a nota divulgada pela corporação, havia fogo ativo em múltiplas residências, forte cheiro de gás, rompimento de vidros em condomínio vizinho, colapso e destruição de diversas casas, vítimas lançadas pela explosão, pessoas soterradas e feridas com sangramento.

O número de vítimas inicialmente é indeterminado, mas é sabido que há múltiplas vítimas conscientes e feridas, inclusive em escombros.

Devido ao cheiro de gás que se mantém no ar, os bombeiros alertam que ainda há risco de novas explosões.

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Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e encontram-se em deslocamento para apoio e avaliação da área atingida. A ocorrência está em andamento, com monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

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