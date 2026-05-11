'Escutei só um grito do meu menino', diz mãe de criança assassinada

A mãe de um menino de 4 anos, que morreu após ser agredido com golpes de uma ripa de madeira, disse que nesse momento escutou somente um grito dele "no último" -- expressão usada para indicar alto volume. Depois silenciou, lamenta a mulher.

A criança morreu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Frei Gabriel, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (10/5). Ela foi agredida dentro de sua própria residência. Um suspeito de 23 anos foi preso e confessou o crime.



Conforme Railda Franciele, de 32 anos, na hora que o suspeito entrou em sua casa, no final da tarde deste domingo, ela e o seu filho estavam deitados em uma cama no quarto dela, descansando. "Eu escutei um barulho pulando o portão e depois ele falando que era um assalto. Primeiro, eu achei que era alguém brincando comigo", contou Railda.

A mulher disse que o suspeito entrou no seu quarto com uma corda na mão. "Ele me levou para os fundos da minha casa com uma faca no meu pescoço e amarrou minhas mãos no pau de uma varanda que eu tenho", complementou.

Mulher diz que conseguiu fugir



Franciele contou ainda que conseguiu se desamarrar e pular muro para o lado do seu vizinho. "Subi em cima de uma árvore e liguei pra minha tia, e quando falava pra minha tia que tinha um homem dentro da minha casa roubando, escutei só um grito do meu menino no último e depois silenciou", lamentou.

Em seguida, a mulher falou que desceu da árvore. "As meninas me disseram que minha casa estava cheia de sangue e que meu filho não estava ali. Então, a gente já desesperou e já desceu atras deles, continua.

Ainda conforme a mulher, pouco tempo depois um rapaz subiu uma rua com o seu filho enrolado em um saco. Segundo ela, o menino estava com a cabeça aberta e com muito sangue. "Mas aí eu nem quis ver. Então levaram ele pro hospital e ele morreu lá", lamenta.

Suposta motivação

Franciele disse também que já conhecia o suspeito da Rua Veríssimo, onde ela morou em uma casa. A mãe ressalta que nunca teve desavença ou relacionamento com o homem. "Fiquei sabendo que ele falou para um policial que veio na intenção de se vingar de mim porque quando eu morava lá não deixava ninguém dormir por causa do meu som alto e ele já veio na intenção mesmo, trouxe a faca, o saco e os dois paus. Ele falou que não queria pix e nem nada e que era pra eu ficar quietinha amarrada aos fundos da minha casa", contou.

Relato do suspeito à PM

Ao boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o suspeito confessou o crime e afirmou que cometeu o ato porque perdeu a cabeça. Ele teria sido motivado pelo sentimento de vingança, já que foi vizinho das vítimas e afirmou que o menino ouvia música muito alta.

Suspeito também teria matado um cachorro



Antes do assassinato do menino, os militares foram acionados após denúncias de que o suspeito teria amarrado o cachorro da avó e jogado o animal em lago do Parque dos Lagos. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o cachorro já sem vida.



Durante o atendimento, uma nova denúncia informou que o mesmo homem havia pulado o muro da residência de Franciele e seu filho, rendido ela e levado a criança em um saco preto.



Ainda conforme o boletim de ocorrência, a criança teria entrado em crise e ficou agitada por causa da ação do suspeito. Nesse momento, o homem teria utilizado uma ripa de madeira para agredi-la na cabeça.

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Segundo a Funerária Rosa Mística, o sepultamento de Brenner Antony da Silva acontece às 18h desta segunda-feira (11/5) no Cemitério Municipal de Frutal.