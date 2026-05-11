Criança autista morre depois de agredida com pauladas e escondida em saco

Uma criança autista de 4 anos morreu ao ser agredida dentro de casa na noite desse domingo (10/5), em Frutal (MG), no Triângulo. Um homem de 23 anos foi preso suspeito do crime.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o caso aconteceu por volta das 18h30, na Rua Araguari, no Bairro Progresso.

Inicialmente, os militares foram acionados após denúncias de que o suspeito teria amarrado o cachorro da avó e jogado o animal em um lago. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o cachorro já sem vida.

Durante o atendimento, uma nova denúncia informou que o mesmo homem havia pulado o muro de uma residência, rendido uma mulher e levado uma criança em um saco preto.

Na casa, os militares encontraram manchas de sangue espalhadas pelos cômodos. A mãe da criança, de 32 anos, e o menino foram socorridos e levados para o Hospital Frei Gabriel. A criança deu entrada em estado grave, com traumatismo craniano, foi intubada, mas morreu no local.

A mulher contou à polícia que não tinha qualquer vínculo com o suspeito e que ele invadiu a residência armado com uma faca e uma ripa de madeira. Segundo o relato, o homem anunciou um roubo e tentou levar a televisão da casa.

Ela afirmou ainda que foi agredida e amarrada em um dos cômodos da residência. A mulher tentou negociar com o suspeito, oferecendo fazer um Pix para que ele deixasse o local sem machucar o filho.

Conforme o boletim de ocorrência, a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entrou em crise e ficou agitada por causa da ação do suspeito. Nesse momento, o homem utilizou uma ripa de madeira para agredi-la na cabeça.

Depois do crime, ele fugiu levando o menino dentro de um saco de lixo preto e abandonou a vítima, ainda com vida, a cerca de 150 metros da casa. O suspeito foi localizado pouco depois, caminhando próximo a uma praça, onde moradores tentavam agredi-lo com enxadas e pedaços de madeira.

Segundo a PM, ele apresentava escoriações no rosto e nas pernas, resistiu à prisão e precisou ser contido com uso de gás de pimenta. Ainda conforme a ocorrência, o homem confessou o crime e afirmou que cometeu o ato porque “perdeu a cabeça”. Ele teria sido motivado pelo sentimento de vingança, já que foi vizinho das vítimas e afirmou que o menino ouvia música muito alta.

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A Polícia Civil realizou perícia no imóvel. O suspeito foi encaminhado ao hospital e, depois de medicado, levado para a delegacia.