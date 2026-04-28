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Obras na pista

BR-365 ficará sob 'pare e siga' por 30 dias no Triângulo Mineiro

Intervenções para retirada de pavimento antigo ocorrem do quilômetro 589 ao 604, entre Uberlândia e Indianópolis

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
28/04/2026 19:13

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BR-365 ficará sob pare e siga entre Uberlândia e Indianópolis por 30 dias
Obras de fresagem e recomposição asfáltica na BR-365 deixarão o tráfego na rodovia será controlado no sistema pare e siga, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: EPR Triângulo/Divulgação

Por conta de obras de fresagem e recomposição asfáltica na rodovia BR-365, o tráfego na via será controlado no sistema pare e siga, no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação tem previsão de durar 30 dias.

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As intervenções ocorrem entre os quilômetros 589 e 604 e consistem na retirada do pavimento antigo, seguida da aplicação de nova camada de asfalto.

Os trabalhos serão realizados diariamente, das 7h às 17h, em trechos intercalados, com interdições parciais de faixas devido à presença de máquinas e equipes na pista.

Com as obras, a velocidade máxima permitida nos pontos em intervenção será reduzida para 40 km/h, com reforço na sinalização por meio de placas, cones e operadores.

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A concessionária EPR Triângulo orienta o motorista a redobrar a atenção, respeitar as ordens de parada e manter distância segura dos demais veículos para evitar acidentes.

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