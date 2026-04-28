BR-365 ficará sob 'pare e siga' por 30 dias no Triângulo Mineiro

Por conta de obras de fresagem e recomposição asfáltica na rodovia BR-365, o tráfego na via será controlado no sistema pare e siga, no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação tem previsão de durar 30 dias.

As intervenções ocorrem entre os quilômetros 589 e 604 e consistem na retirada do pavimento antigo, seguida da aplicação de nova camada de asfalto.

Os trabalhos serão realizados diariamente, das 7h às 17h, em trechos intercalados, com interdições parciais de faixas devido à presença de máquinas e equipes na pista.

Com as obras, a velocidade máxima permitida nos pontos em intervenção será reduzida para 40 km/h, com reforço na sinalização por meio de placas, cones e operadores.

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A concessionária EPR Triângulo orienta o motorista a redobrar a atenção, respeitar as ordens de parada e manter distância segura dos demais veículos para evitar acidentes.