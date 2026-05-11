Queda de avião em BH: saiba como está a investigação sobre o acidente

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma semana depois do acidente envolvendo um avião de pequeno porte que bateu em um prédio no Bairro Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que a investigação para apurar a causa e as circunstâncias do ocorrido segue sem prazo para conclusão.

Segundo a delegada Andréa Pochmann, titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil/Leste e presidente da investigação, desde o ocorrido, a PCMG tem feito trabalhos para recolher “elementos materiais e de autoria de uma possível e eventual responsabilidade criminal com relação ao fato”.

“Estamos colhendo oitivas testemunhais, oficiando instituições para que nos encaminhem documentos, juntando imagens e aguardando laudos e exames realizados. Se trata de uma investigação longa, complexa e não temos como delimitar um tempo”, frisou.

Segundo a delegada, embora a investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) seja para apurar fatores que possam ter levado à queda e produzir um relatório que ajude a prevenir novos acidentes, o procedimento é complementar ao da PCMG.

“Apesar dos objetivos diferentes, são procedimentos e investigações correlatas. Por isso, também aguardamos esse relatório para juntar aos autos”, concluiu. A PCMG informou ainda que outras informações serão repassadas ao término das investigações.

Em nota, o Cenipa também informou que a investigação está em andamento e a conclusão ocorrerá no menor prazo possível, “dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.

“Quando concluído, o Relatório Final será publicado no site do CENIPA, acessível a toda a sociedade. As investigações conduzidas pelo CENIPA têm como único objetivo contribuir para a prevenção de acidentes aeronáuticos, disseminando lições aprendidas por meio dos Relatórios Finais de investigação e, quando aplicáveis, por meio das Recomendações de Segurança.

As atividades não têm o propósito de atribuir culpa ou responsabilidade civil ou criminal por um acidente aeronáutico, mas, sim, de identificar os possíveis fatores contribuintes relacionados à ocorrência, com o objetivo de preservar vidas por meio do fortalecimento da segurança do transporte aéreo”, conclui o órgão.

Mortes e internações

A queda do avião provocou a morte de três pessoas que estavam a bordo da aeronave: o piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos; Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto e o empresário Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, que foi resgatado com vida, mas morreu no Hospital João XXIII.

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Ainda permanecem internados: Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, filho de Leonardo Berganholi Martins e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos.