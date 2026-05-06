Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE AÉREO

Empresário vítima de acidente aéreo em BH é enterrado em Teófilo Otoni

Leonardo Berganholi era um dos passageiros do avião que caiu em Belo Horizonte nessa segunda-feira (4/5); três pessoas morreram e duas continuam internadas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/05/2026 20:11 - atualizado em 06/05/2026 21:36

compartilhe

SIGA
×
O filho de Leonardo, Arthur Schater Berganholi, também estava na aeronave, mas sobreviveu
O filho de Leonardo, Arthur Schater Berganholi, também estava na aeronave, mas sobreviveu crédito: Reprodução redes sociais

O empresário Leonardo Berganholi, vítima de um acidente aéreo em Belo Horizonte (BH), foi enterrado nesta quarta-feira (6/5) em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri. Ele estava no avião que caiu no Bairro Silveira, na Região Nordeste de BH, e vitimou, além de Berganholi, mais duas pessoas. A morte dele foi confirmada na noite de segunda-feira (4/5), no Hospital João XXIII, dia do acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No velório, a viúva Luísa Afonso atendeu a imprensa e falou sobre a dor de perder o marido. Ele deixou seis filhos.

“(Os nossos filhos) era assunto diário em nossa casa. Ele vivia em razão deles e tinha a preocupação de ver todos eles felizes. Agora, o meu maior desespero é chegar em casa sem ele”, destacou a viúva.

Luísa confessou à TV Globo que, no dia da morte de Berganholi, eles completariam um ano morando juntos.

Acidente aéreo 

Nessa segunda-feira (4/5), um avião de pequeno porte bateu em um prédio e caiu no Bairro Silveira. Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave. Três pessoas morreram e duas permanecem internadas no Hospital João XXIII.

Leia Mais

Além de Leonardo Berganholi, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, piloto da aeronave, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, morreram no acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os passageiros Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos, permanecem internados. Leonardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nessa terça-feira (5/5).

Tópicos relacionados:

acidente-aereo aviao belo-horizonte regiao-nordeste

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay