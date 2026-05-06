Empresário vítima de acidente aéreo em BH é enterrado em Teófilo Otoni

O empresário Leonardo Berganholi, vítima de um acidente aéreo em Belo Horizonte (BH), foi enterrado nesta quarta-feira (6/5) em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri. Ele estava no avião que caiu no Bairro Silveira, na Região Nordeste de BH, e vitimou, além de Berganholi, mais duas pessoas. A morte dele foi confirmada na noite de segunda-feira (4/5), no Hospital João XXIII, dia do acidente.

No velório, a viúva Luísa Afonso atendeu a imprensa e falou sobre a dor de perder o marido. Ele deixou seis filhos.

“(Os nossos filhos) era assunto diário em nossa casa. Ele vivia em razão deles e tinha a preocupação de ver todos eles felizes. Agora, o meu maior desespero é chegar em casa sem ele”, destacou a viúva.

Luísa confessou à TV Globo que, no dia da morte de Berganholi, eles completariam um ano morando juntos.

Acidente aéreo

Nessa segunda-feira (4/5), um avião de pequeno porte bateu em um prédio e caiu no Bairro Silveira. Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave. Três pessoas morreram e duas permanecem internadas no Hospital João XXIII.

Além de Leonardo Berganholi, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, piloto da aeronave, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, morreram no acidente.

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Os passageiros Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos, permanecem internados. Leonardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nessa terça-feira (5/5).