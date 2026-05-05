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ACIDENTE AÉREO

Queda de avião em BH: destroços de aeronave começam a ser retirados

Prédio atingido segue isolado para perícia e sem previsão de liberação; queda deixou três mortos e dois feridos

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
05/05/2026 14:51 - atualizado em 05/05/2026 17:27

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Restos do avião de pequeno porte são retirados com o apoio de um guindaste
Restos do avião de pequeno porte são retirados com o apoio de um guindaste um dia após acidente aéreo na Região Nordeste de BH crédito: Quéren Hapuque/EM/D.A Press

A retirada dos destroços do avião de pequeno porte que atingiu um prédio no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, teve início nesta terça-feira (5/5), com o apoio de um guindaste utilizado na remoção de estruturas pesadas. A operação é acompanhada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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Parte da aeronave ainda estava suspensa na estrutura do prédio e também no muro do imóvel, o que exigiu atuação cuidadosa das equipes. Segundo profissionais no local, apenas após o início da retirada foi possível dimensionar a extensão dos danos causados pelo impacto.

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O trabalho é considerado complexo e exige precisão para evitar novos danos à estrutura do edifício, que permanece isolado para a continuidade da perícia. A ação também envolve a retirada gradual das partes da aeronave que ficaram presas em diferentes pontos do imóvel.

O prédio foi atingido por um avião de pequeno porte no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte-Querén Hapuque/EM/D.A Press
O prédio foi atingido por um avião de pequeno porte no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte Querén Hapuque/EM/D.A Press
Destroços ainda espalhados no local-Querén Hapuque/EM/D.A Press
Destroços ainda espalhados no local Querén Hapuque/EM/D.A Press
Responsáveis pelo avião devem realizar retirada e limpeza da área-Querén Hapuque/EM/D.A Press
Responsáveis pelo avião devem realizar retirada e limpeza da área Querén Hapuque/EM/D.A Press
Avião sendo içado-Querén Hapuque/EM/D.A Press
Avião sendo içado Querén Hapuque/EM/D.A Press
Avião sendo içado-Querén Hapuque/EM/D.A Press
Avião sendo içado Querén Hapuque/EM/D.A Press
Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia-Querén Hapuque/EM/D.A Press
Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia Querén Hapuque/EM/D.A Press
Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia-Querén Hapuque/EM/D.A Press
Prédio atingido por avião em BH segue sem previsão de conclusão da perícia Querén Hapuque/EM/D.A Press

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A Defesa Civil informou que o prédio não apresenta risco estrutural, mas segue isolado até a conclusão dos trabalhos do Cenipa. Moradores ainda aguardam a liberação total do imóvel para retorno às residências. A fuselagem do avião será enviada para o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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