Queda de avião em BH: familiares pedem doação de sangue para vítima

Amigos e familiares de Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos, sobrevivente da queda do avião de pequeno porte que ocorreu nessa segunda-feira (4/5), no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, realizam campanha de doação de sangue nas redes sociais. Os pedidos começaram na manhã desta terça-feira (5/5). Além de Hemerson, outro sobrevivente do acidente, Arthur Schaper Berganholi, de 25, também está internado no Hospital João XXIII.

Segundo informações repassadas ao Estado de Minas, por fonte próxima ligada à família, Hemerson teria se submetido a uma cirurgia de abertura de abdômen para controlar sangramento na região. O paciente, que apresenta fraturas nas duas pernas, segue internado no CTI do João XXIII.

As doações de sangue para Hemerson Cleiton Almeida Souza podem ser feitas no Hemocentro de Belo Horizonte, na Alameda Ezequiel Dias, n°321, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 13h, nesse caso sendo permitida a entrada de doadores somente até as 12h.

Familiares e amigos organizam doação para vítima de queda de avião em BH Redes Sociais/Reprodução

O acidente

Hemerson é uma das cinco vítimas da queda de um avião de pequeno porte que ocorreu no final da manhã de ontem, na Região Nordeste de BH. O avião tinha saído de Teófilo Otoni, feito parada na capital mineira e partia em direção a São Paulo.

O acidente ocorreu poucos minutos depois da decolagem, por volta das 12h16. A aeronave permaneceu no ar por cerca de cinco minutos antes de colidir contra um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, em uma área urbana densa, cercada por comércios e instituições de ensino.

Segundo dados da NAV Brasil, responsável pelo controle do espaço aéreo, o comandante chegou a emitir um alerta de emergência (mayday), relatando falhas críticas, foi orientado o retorno imediato pela torre de controle, mas não houve resposta do piloto.

O avião seguiu em baixa altitude até atingir o prédio no Bairro Silveira. Parte da aeronave ficou presa entre o terceiro e segundo andar enquanto outros destroços foram lançados para o estacionamento.

O piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, morreram no local. Leonardo Berganholi Martins, de 50, foi resgatado com vida, mas não sobreviveu e morreu no Hospital João XXIII.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro