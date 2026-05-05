Assine
overlay
Início Gerais
SOLIDARIEDADE NA TRAGÉDIA

Queda de avião em BH: familiares pedem doação de sangue para vítima

Hemerson Souza, de 53 anos, um dos sobreviventes do acidente aéreo passou por cirurgia no abdômen; amigos e parentes fazem campanha de doação nas redes

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
05/05/2026 13:51

compartilhe

SIGA
×
O avião monomotor saiu do Aeroporto da Pampulha e seguia para São Paulo. Após a decolagem, a aeronave perdeu força e atingiu um prédio no Bairro Silveira, em BH
Após perder altitude, avião atingiu um prédio no Bairro Silveira, em Belo Horizonte; acidente deixou três mortos crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Amigos e familiares de Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos, sobrevivente da queda do avião de pequeno porte que ocorreu nessa segunda-feira (4/5), no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, realizam campanha de doação de sangue nas redes sociais. Os pedidos começaram na manhã  desta terça-feira (5/5). Além de Hemerson, outro sobrevivente do acidente, Arthur Schaper Berganholi, de 25, também está internado no Hospital João XXIII.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações repassadas ao Estado de Minas, por fonte próxima ligada à família, Hemerson teria se submetido a uma cirurgia de abertura de abdômen para controlar sangramento na região. O paciente, que apresenta fraturas nas duas pernas, segue internado no CTI do João XXIII.

As doações de sangue para Hemerson Cleiton Almeida Souza podem ser feitas no Hemocentro de Belo Horizonte, na Alameda Ezequiel Dias, n°321, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital, de  segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 13h, nesse caso sendo permitida a entrada de doadores somente até as 12h.

Familiares e amigos organizam doação para vítima de queda de avião em BH
Familiares e amigos organizam doação para vítima de queda de avião em BH Redes Sociais/Reprodução

O acidente

Hemerson é uma das cinco vítimas da queda de um avião de pequeno porte que ocorreu no final da manhã de ontem, na Região Nordeste de BH. O avião tinha saído de Teófilo Otoni, feito parada na capital mineira e partia em direção a São Paulo.

O acidente ocorreu poucos minutos depois da decolagem, por volta das 12h16. A aeronave permaneceu no ar por cerca de cinco minutos antes de colidir contra um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, em uma área urbana densa, cercada por comércios e instituições de ensino.

Segundo dados da NAV Brasil, responsável pelo controle do espaço aéreo, o comandante chegou a emitir um alerta de emergência (mayday), relatando falhas críticas, foi orientado o retorno imediato pela torre de controle, mas não houve resposta do piloto.

O avião seguiu em baixa altitude até atingir o prédio no Bairro Silveira. Parte da aeronave ficou presa entre o terceiro e segundo andar enquanto outros destroços foram lançados para o estacionamento.

O piloto Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, morreram no local. Leonardo Berganholi Martins, de 50, foi resgatado com vida, mas não sobreviveu e morreu no Hospital João XXIII.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

aviao bh doacao doacao-de-sangue queda sangue vitimas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay