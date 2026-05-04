Morre a terceira vítima da queda de avião em BH

Uma pessoa ligada à família confirmou ao Estado de Minas, de dentro do Hospital João XXIII, que Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, morreu em decorrência da queda de avião de pequeno porte nesta segunda-feira (4/5). Com a morte dele, são três óbitos registrados no acidente. Outros dois passageiros do avião, que havia decolado do Aeroporto da Pampulha, incluindo o filho de Leonardo, sobreviveram e estão no hospital.

A princípio, foram confirmadas as mortes de Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, o piloto da aeronave, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto. Segundo a corporação, Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não desempenhava a função. A Polícia Civil informou que não havia copiloto.

A PCMG confirmou que sobreviveram Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos. Leonardo chegou a ser resgatado com fraturas múltiplas. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) também confirmou a morte dele [leia a nota na íntegra ao final da reportagem].

De acordo com o advogado Igor Afonso, amigo da família Berganholi, a filha de Leonardo, Julia Berganholi, também estava na aeronave, que partiu de Teófilo Otoni, mas desceu do avião quando ele pousou no Aeroporto da Pampulha. A tragédia aconteceu quando a aeronave levantou voo na capital mineira.

Segundo a PCMG, o destino da viagem era São Paulo. A corporação informou ainda que duas mulheres teriam descido da aeronave na escala em Belo Horizonte e um dos passageiros envolvidos no acidente teria subido. Igor confirmou apenas a descida de uma das mulheres.

“É um momento de tristeza, dor e consternação”, afirmou o amigo da família ao Estado de Minas. Igor disse ainda que, agora, é rezar para o descanso dos mortos e pela recuperação dos feridos. Na tarde desta segunda-feira, ele informou que Leonardo estava passando por uma cirurgia delicada, mas que Arthur e Hemerson estavam em situações mais estáveis.

Um vídeo feito por uma testemunha que estava no prédio atingido pelo avião mostrou o jovem Arthur com uma fratura na perna, na altura do tornozelo. Segundo informações repassadas ao Estado de Minas por amigos de Hemerson, ele também sofreu ferimentos nos membros inferiores.

Nota da Fhemig

"Acidente de avião que colidiu no prédio, no bairro Silveira, em BH - 04/05/2026 - 20h

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A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirma o óbito de um dos pacientes que deu entrada no Hospital João XXIII, em decorrência do acidente aéreo nesta segunda-feira (4), em Belo Horizonte. Os outros dois pacientes permanecem internados, estáveis."