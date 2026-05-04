Avião que caiu em BH tinha sido comprado recentemente, afirma delegada

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O avião que bateu contra um prédio e caiu em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4/5) havia sido comprado recentemente e ainda estava em processo de transferência, segundo a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Andréa Pochmann. A aeronave caiu no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, o que provocou a morte de duas pessoas e deixou três feridos — todos estavam a bordo.

"Eles acabaram de adquirir a aeronave, inclusive estava em transferência, tanto que, quando a gente verifica na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), ainda não tem o nome correto dos proprietários", afirmou a delegada. Segundo ela, até então, isso não configura como irregularidade.

Segundo a delegada, a perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local. Agora, a corporação aguarda a perícia do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). A policial informou que ainda não há informações sobre o abastecimento da aeronave.

“As informações que temos de uma testemunha é que já no próprio Aeroporto da Pampulha a decolagem já não foi a correta, que estava perdendo altitude aqui na Pampulha”, afirmou a delegada Andréa Pochmann.

Segundo a policial, o avião saiu de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, pousou no Aeroporto da Pampulha, onde desceram duas passageiras e subiu uma pessoa.

Mortos e sobreviventes

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que as pessoas que morreram na queda de avião em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4/5) são Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, o piloto da aeronave, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha. Segundo a corporação, Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não desempenhava a função. A PCMG informou que não havia copiloto.

Segundo a PCMG, eram quatro passageiros e um piloto. Os três sobreviventes foram socorridos e encaminhados ao hospital. De acordo com a Polícia Civil, são eles: Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos; o pai dele, Leonardo Berganholi Martins, de 50; Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos.

Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave Soraia Piva e Paulo Miranda/EM/D.A.Press

Queda

Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5). Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave.

Segundo as primeiras informações, a aeronave, um bimotor, decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado Epa. Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras.

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Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia.