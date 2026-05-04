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QUEDA DE AVIÃO

Avião que caiu em BH tinha como destino São Paulo

A aeronave havia decolado às 12h16 do Aeroporto da Pampulha e tinha São Paulo como destino

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Repórter
04/05/2026 15:24

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Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte
Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte crédito: : Leandro Couri/EM/D.A.Press

O avião de pequeno porte que atingiu nesta segunda-feira (4/5), um prédio do bairro Silveira, localizado na Região Nordeste de Belo Horizonte, tinha como destino o aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. 

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A aeronave havia decolado às 12h16 do Aeroporto da Pampulha e, minutos depois, bateu em um prédio na Rua Ilacir Pereira Lima - localizado em frente ao supermercado EPA. 

Com o impacto, a aeronave foi destroçada. Partes caíram no terreno do prédio e outras no estacionamento do supermercado. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado às 12h21, havia cinco pessoas no interior da aeronave que atingiu o prédio: duas morreram e três ficaram gravemente feridas. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados ao Hospital João XXIII. 

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