‘Meu Deus, Jesus voltou’: moradora relata medo após queda de avião em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A representante comercial Avani Soares, 67 anos, moradora do edifício atingido por um avião na tarde desta segunda-feira (4/5), em Belo Horizonte (MG), no Bairro Silveira, região Nordeste da capital, onde vive há cerca de dois anos, relata que viveu momentos de medo durante o acidente. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Avani que mora há cerca de dois anos no prédio estava sozinha em casa no momento da queda. A moradora conta que tudo aconteceu de forma repentina, enquanto realizava tarefas do dia a dia. “Eu estava olhando o computador, fazendo minha comida da semana, quando escutei o barulho. De repente escureceu tudo. Eu falei: ‘Meu Deus, Jesus voltou’.

Segundo ela, a cena inicial foi de completa desorientação. A poeira tomou conta do ambiente e a visibilidade ficou comprometida. “Quando eu fui até a janela, estava tudo escuro, parecia noite. Mas era poeira, muita poeira. Aí não dava nem pra entender que era um avião.”

Em meio ao pânico, Avani conta que procurou a vizinha antes de deixar o apartamento e, em seguida, desceu às pressas. “Quando eu estava voltando, o povo já estava gritando: ‘socorro, tô vivo, tô ferido’. Aí começou o medo mesmo.” Ela diz que hesitou em sair por causa do cheiro forte de combustível e da poeira intensa. “Eu estava de pijama. Coloquei uma calça por cima e desci. Lá embaixo estava tudo molhado de combustível, estilhaço por todo lado.”

Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram : Leandro Couri/EM/D.A.Press A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia : Leandro Couri/EM/D.A.Press O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto Leandro Couri/EM/D.A.Press O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto Leandro Couri/EM/D.A.Press Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte : Leandro Couri/EM/D.A.Press Aeronave, um bimotor de pequeno porte, colidiu contra prédio no Bairro Silveira e ficou pendurado no muro do imóvel : Leandro Couri/EM/D.A.Press A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia : Leandro Couri/EM/D.A.Press Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram : Leandro Couri/EM/D.A.Press Paulo Henrique vive em frente ao locaL do acidente. Seu prédio quase foi atingido pela aeronave. Leandro Couri/E.M/D.A.Press Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de supermercado Leandro Cour/EM/D. A. Press Voltar Próximo

A moradora diz que, mesmo diante do cenário de destruição, percebeu o desespero dos moradores e a movimentação das equipes de resgate. “Tinha muita gente gritando, pedindo ajuda. Eu achei que o socorro demorou um pouco.”

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O acidente mobilizou equipes de emergência e deixou o prédio parcialmente interditado. O piloto e o copiloto morreram e três pessoas foram gravemente feridas. As causas da queda serão investigadas pela Polícia Civil.