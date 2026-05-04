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ACIDENTE AÉREO

Avião caiu cinco minutos depois de decolar do Aeroporto da Pampulha

Aeronave saiu da Pampulha às 12h16 e caiu por volta das 12h21 após atingir prédio no bairro Silveira; duas pessoas morreram e três ficaram feridas

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Repórter
04/05/2026 14:43 - atualizado em 04/05/2026 14:44

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Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de supermercado
Aeronave ficou cerca de cinco minutos no ar antes de cair após atingir prédio no bairro Silveira, em BH crédito: Leandro Cour/EM/D. A. Press

O avião de pequeno porte que caiu no início da tarde desta segunda-feira (4/5), no bairro Silveira, Região Nordeste em Belo Horizonte, permaneceu no ar por cerca de cinco minutos antes da colisão.

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A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e caiu cerca de cinco minutos depois, após atingir um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h21.

Veja vídeos que mostram queda do avião em BH

Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras três ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII.

Com o impacto, parte da aeronave caiu dentro do terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de um centro comercial em frente.

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Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o modelo é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário é Flavio Loureiro Salgueiro.

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