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'Não imaginei que fosse aqui', conta morador de prédio atingido por avião

Avião com cinco pessoas cai depois de decolagem da Pampulha, em BH, duas morreram e três ficaram feridas

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Quéren Hapuque
Mariana Costa
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Quéren Hapuque
Repórter
Mariana Costa
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Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
04/05/2026 14:18 - atualizado em 04/05/2026 14:43

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Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram
Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram crédito: : Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um avião de pequeno porte com cinco ocupantes caiu na tarde desta segunda-feira (4/5), logo depois de decolar do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). A aeronave atingiu um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, no Bairro Silveira, região Nordeste da capital. 

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O avião, um bimotor EMB-721C, fabricado em 1979 havia decolado da Pampulha por volta das 12h16 e caiu instantes depois. A aeronave colidiu com a fachada de um edifício entre o terceiro e o quarto andar, ficou parcialmente preso à estrutura e provocou a morte de duas pessoas, o piloto e o copiloto. Três pessoas ficaram foram gravemente feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. O impacto mobilizou equipes de resgate, interditou a área e obrigou moradores a deixarem o edifício às pressas devido ao risco e ao forte cheiro de combustível.

O morador Oduvaldo Marinho, de 75 anos, que reside no primeiro andar com a esposa e a filha, relatou que estava assistindo à televisão quando tudo aconteceu. “Eu estava assistindo TV. De repente, ouvi só o barulho e senti um cheiro forte de combustível. Foi muito rápido”, contou. Ele afirmou que, no primeiro momento, não percebeu a gravidade da situação. “Achei que fosse em outro prédio. Não imaginei que fosse aqui”, disse.

Segundo ele, o prédio tem duas saídas e a evacuação foi feita pela garagem, por onde os moradores deixaram o local correndo. Oduvaldo também afirmou que desligou a chave geral do edifício antes de sair, como medida de precaução diante do cheiro intenso de combustível. Ele disse ainda que, em poucos minutos, a região já estava tomada por moradores e equipes de resgate.

Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram-: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram : Leandro Couri/EM/D.A.Press
A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia-: Leandro Couri/EM/D.A.Press
A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia : Leandro Couri/EM/D.A.Press
O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto -Leandro Couri/EM/D.A.Press
O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto Leandro Couri/EM/D.A.Press
O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto -Leandro Couri/EM/D.A.Press
O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto Leandro Couri/EM/D.A.Press
Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte-: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte : Leandro Couri/EM/D.A.Press
Aeronave, um bimotor de pequeno porte, colidiu contra prédio no Bairro Silveira e ficou pendurado no muro do imóvel-: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Aeronave, um bimotor de pequeno porte, colidiu contra prédio no Bairro Silveira e ficou pendurado no muro do imóvel : Leandro Couri/EM/D.A.Press
A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia-: Leandro Couri/EM/D.A.Press
A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia : Leandro Couri/EM/D.A.Press
Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram-: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram : Leandro Couri/EM/D.A.Press
 
De acordo com o tenente Raul Souza do Corpo de Bombeiros, a parte frontal do avião ficou parcialmente encaixada na escada do prédio, o que dificultou a evacuação de moradores, principalmente idosos. Ele disse que o piloto e o copiloto morreram no local e que três passageiros foram resgatados com vida, todos em estado grave.

O tenente disse que uma das vítimas chegou a ficar inconsciente durante o resgate, enquanto os demais apresentavam fraturas expostas. Segundo militar não havia risco de explosão, já que o combustível estava concentrado nas asas da aeronave, que permaneceram fora da estrutura do prédio. Mesmo assim, foi aplicada espuma para prevenção de incêndio.

A Polícia Militar isolou a área e o Corpo de Bombeiros segue com o resgate das vítimas. A Polícia Civil informou que a perícia e o rabecão foram acionados e que os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte. As causas do acidente serão investigadas. Equipes da Defesa Civil avaliam o local.

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Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas entre moradores do prédio atingido. As causas do acidente ainda serão investigadas.

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