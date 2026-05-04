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ACIDENTE

Avião bate em prédio e cai em BH

Aeronave de pequeno porte atingiu um edifício de três andares no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital e caiu em um estacionamento

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
04/05/2026 12:47 - atualizado em 04/05/2026 14:09

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Até o momento não há infoamções sobre feridos
Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. crédito: Reprodução/Redes Socias

Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5). Cinco ocupantes estavam a bordo da aeronave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas. 

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Segundo as primeiras informações, a aeronave, um bimotor, decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA. Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras.

  

 

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Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar de Minas Gerais isololou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

Até o momento, não há informações sobre vítimas no prédio atingido. As causas do acidente ainda serão investigadas.

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