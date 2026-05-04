Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Avião da United Airlines atinge caminhão e poste de luz durante pouso em Nova York

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/05/2026 10:19

compartilhe

SIGA

Um avião da United Airlines com 231 pessoas a bordo escapou por pouco de uma tragédia no domingo (3), quando uma de suas rodas atingiu levemente um poste de luz e um caminhão durante a fase de aproximação para pouso perto de Nova York. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A aeronave, um Boeing 767-400 que vinha de Veneza, na Itália, pousou em segurança no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, e ninguém a bordo ficou ferido, segundo autoridades da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Uma investigação preliminar da Polícia Estadual de Nova Jersey indicou que o incidente ocorreu quando o avião da United Airlines, com 221 passageiros e 10 tripulantes, se aproximava da pista.

Um pneu de pouso e a parte inferior da aeronave atingiram um poste de luz e um caminhão de entregas em uma rodovia próxima às pistas do aeroporto. 

"O poste então atingiu um jipe", que também trafegava na rodovia, informou a polícia. 

O motorista do caminhão foi levado ao hospital com ferimentos leves, mas recebeu alta pouco depois. 

O Boeing 767-400 sofreu danos "leves", informou a autoridade portuária. 

As operações aeroportuárias foram retomadas rapidamente após os funcionários inspecionarem minuciosamente a pista em busca de quaisquer detritos restantes.

Chuck Paterakis, vice-presidente da H&S Bakery, empresa de padaria proprietária do caminhão envolvido no incidente, disse à AFP que seu motorista estava "bem" após sofrer cortes leves. 

Paterakis também disse à ABC News que todos os envolvidos no incidente tiveram muita sorte, "porque poderia ter acontecido o contrário do que aconteceu, e uma pequena ajuda de Deus foi inestimável esta noite para todos no avião e para o motorista". 

A FAA anunciou que abriu uma investigação. 

Em um comunicado, a United Airlines também afirmou que planeja "conduzir uma investigação completa de segurança de voo sobre o incidente". 

A tripulação foi afastada de suas funções como parte do processo, acrescentou a companhia aérea.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

elm/lpa/vel/mas/aa/fp

Tópicos relacionados:

acidente aviacao eua transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay