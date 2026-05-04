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ACIDENTE AÉREO

Veja vídeos que mostram queda do avião em BH

O avião decolou no início da tarde desta segunda-feira (4/5) e caiu minutos depois. Aeronave atingiu prédio na região Nordeste da capital

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Estado de Minas
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Repórter
04/05/2026 14:19

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Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte
Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte, foi atingido pela aeronave no início da tarde desta segunda-feira (4/5) crédito: : Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um avião de pequeno porte bateu num prédio e caiu no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5). Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o copiloto morreram, outras três pessoas estão em estado grave. 

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Segundo informações preliminares, a aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 e, minutos depois, colidiu contra um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA. 

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento do centro de compras.

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Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. 

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